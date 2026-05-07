Ordu’nun Ünye ilçesinden öğretmen Muhammet Aydın, dünyanın en köklü eğitim kurumlarından University of Cambridge tarafından düzenlenen Cambridge Dedicated Teacher Awards – Eğitime Adanmış Öğretmen Ödülleri yarışmasında Avrupa Kıtası Birincisi oldu.

101 ülkeden 12.000 öğretmenin başvurduğu yarışmada Aydın;

Önce dünyanın en iyi 90 öğretmeni arasına,

Ardından Avrupa’nın en iyi 10 öğretmeni arasına seçildi,

Ve nihayetinde Avrupa Kıtası Birinciliğine layık görüldü.

Aydın, yıllar süren emeklerini, 53 uluslararası çalışmasını ve öğrencilerinin gözlerindeki ışık için verdiği mücadelesini bu ödülle taçlandırdı. Uluslararası jüri tarafından değerlendirilen projeleri sayesinde Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

“Aylarca, yıllarca süren emekler… Bir çocuğun gözündeki ışık için verdiğim mücadele… Uykusuz gecelerim… Bugün Avrupa Birinciliği ile taçlandı.” sözleriyle duygularını paylaşan Muhammet Aydın, başarısını ülkesine armağan etti.