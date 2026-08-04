Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: İHA

Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Ulusal Egemenlik Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, parkta bulunan Aydın D. isimli genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan Aydın D., sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.