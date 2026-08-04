Olay, dün akşam saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde bulunan Ulusal Egemenlik Parkı’nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre, parkta bulunan Aydın D. isimli genç, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Bodrum polisi çetenin şifrelerini çözdü: Tetikçi Ankara’da yakalandıBodrum polisi çetenin şifrelerini çözdü: Tetikçi Ankara’da yakalandıGündem

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Silahlı saldırıda yaralanan Aydın D., sağlık görevlilerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Manisa'da motosikletli saldırı: Baba ve oğlu yaşamını yitirdiManisa'da motosikletli saldırı: Baba ve oğlu yaşamını yitirdiGündem

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.