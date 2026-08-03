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Kaynak: Haber Merkezi

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde motosikletle seyir halinde olan Çetin Kıtıllı (43) ile arkasında bulunan oğlu Ayaz Kıtıllı (17), başka bir motosikletle kendilerini takip eden kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Ahmetbedevi Mahallesi 309 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre saldırgan, arkadan yaklaşarak baba ve oğluna tabancayla ateş açtı.

HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Vücutlarına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan baba ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çetin Kıtıllı özel bir hastaneye, Ayaz Kıtıllı ise Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ancak baba ve oğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Olayın ardından saldırının gerçekleştiği sokakta inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.