Kaza, dün öğle saatlerinde Firuzköy Mahallesi’nde bulunan Firuzköy Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcı Sokak’tan bulvara çıktığı öne sürülen 06 ESD 276 plakalı otomobil ile Esenyurt istikametine giden 34 BUH 972 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araç, trafik ışıklarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri olası yangın riskine karşı tedbir aldı. Kazada elinden hafif yaralanan sürücüye, sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yaralı sürücü, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.
Olayla ilgili polis inceleme başlattı. Kazanın oluş nedeninin belirlenmesi için soruşturma devam ediyor.
Yetkililer, özellikle ara sokak çıkışlarında ve bulvar geçişlerinde sürücülerin dikkatli olmasını, hız limitlerine uymasını ve kavşaklarda öncelik kurallarına riayet etmesini hatırlattı.