Avcılar Tahtakale Mahallesi Doğa Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki 34 ES 7773 plakalı otomobile kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Bu sırada aracın içinde bulunan sürücü Samet Yeni, omzundan vuruldu. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen sürücü Samet Yeni ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'YANINA GİTTİĞİMDE BİR İSİM SÖYLEDİ'

Yaralanan Samet Yeni'nin kendisinin yeğeni olduğunu belirten Hamza Sipahi, "Sağ omzundan vuruldu. Arabanın yanında yatıyordu, yanına gittiğimde bir isim söyledi ama kim olduğunu bilmiyorum" dedi.

