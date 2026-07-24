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Kaynak: İHA

Bolu'da ava gitmek için yola çıkan üç arkadaşın bulunduğu cipin uçuruma yuvarlanması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Çaygökpınar köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Yaman (25) yönetimindeki 14 EB 755 plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yaklaşık 15 metrelik uçurumdan aşağı devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Emre Yaman (20) ile sevgilisi Ceyda Öztürk'ün (20) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Enes Yaman'ın, hayatını kaybeden Emre Yaman'ın ağabeyi olduğu öğrenildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden iki gencin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna götürülürken, kazanın nedenine ilişkin jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.