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Kaynak: AA

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayımlanan ve hükûmete, ülke yönetimine ve Türkiye'nin mevcut durumuna ilişkin eleştiriler içeren sokak röportajıyla ilgili inceleme başlattı.

Başsavcılık, röportajda kullanılan ifadelerin Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinde düzenlenen "Türk Milleti'ni, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını alenen aşağılama" suçu kapsamında değerlendirilmesi amacıyla Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

Savcılık tarafından yapılan basın açıklamasında, incelemeye konu olan video da paylaşıldı. Görüntülerde röportajı gerçekleştiren ve soruları yanıtlayan kadınların kol ve göğüs bölgelerinin bulanıklaştırıldığı görüldü.

Söz konusu röportajın, sosyal medyada aynı şekilde blurlanmış görüntülerle paylaşıldığı ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdığı belirtildi. Başsavcılığın inceleme süreci devam ediyor.