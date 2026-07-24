Kaynak: AA

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda yaşanan saldırılar sonrası dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, gemilere ve taşınan yüklere verilen zararların ABD'nin kontrolünde bulunan İran'a ait dondurulmuş varlıklardan karşılanacağını duyurdu.

Trump paylaşımında, "Bir sonraki duyuruya kadar gemilere, yüke veya her türlü ürüne verilen zarar, Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde bulunan ve kontrol ettiği İran parasıyla karşılanacak. Bu adil ve hakkaniyetli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin kontrolünde yaklaşık 2 milyar dolarlık İran varlığı bulunduğu belirtilirken, İran'ın dünya genelindeki dondurulmuş varlıklarının toplam değerine ilişkin resmi bir rakam bulunmuyor. Çeşitli tahminler bu miktarın 27 milyar dolar ile 100 milyar doların üzerinde değişebileceğine işaret ediyor.

Öte yandan Trump, Axios'a yaptığı değerlendirmede İran'a yönelik daha kapsamlı bir askeri operasyon ihtimalini de gündeme getirdi. Nihai kararını henüz vermediğini belirten Trump'ın açıklamalarına karşın, ABD'li yetkililer orduya şu ana kadar yeni bir operasyon emri verilmediğini ifade etti.