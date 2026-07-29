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Kaynak: İHA

Mersin'in Silifke ilçesinde bulunan deniz kaplumbağalarının yuvalama alanlarında gerçekleştirilen denetimlerde çevre kurallarını ihlal eden kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idari para cezası kesildi.

Taşucu Mahallesi Kum mevkisindeki koruma bölgesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yıl boyunca sürdürülen denetimlerde, biyolojik çeşitliliği tehdit eden çok sayıda ihlal tespit edildi. Özellikle ATV ve motosikletlerle kumsala girilmesinin, en sık karşılaşılan kural ihlalleri arasında yer aldığı bildirildi.

2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20. maddesinin (k) bendi kapsamında yapılan işlemler sonucunda, deniz kaplumbağalarının üreme ve yuvalama alanlarına zarar veren kişi ve işletmelere toplam 699 bin TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Yetkililer, araçların kumsallara girmesinin yuvaların zarar görmesine ve doğal yaşamın olumsuz etkilenmesine neden olabileceğine dikkat çekerek, vatandaşlardan koruma alanlarında belirlenen kurallara uymalarını istedi. Denetimlerin ve cezai işlemlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.