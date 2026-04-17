Ticaret Bakanlığı, yerli üreticiyi haksız rekabete karşı korumak ve ithalatta fiyat istikrarını sağlamak amacıyla ATV (Arazi Aracı) ithalatına yönelik kritik bir "gözetim uygulaması" kararı aldı.

ALT SINIR GETİRİLDİ

Resmi Gazete’de yayımlanan yeni tebliğle birlikte, farklı motor güçlerine sahip ATV kategorilerinde ithalat birim gümrük kıymetlerine alt sınır getirildi.

Yeni düzenleme kapsamında, ithal edilecek bir ATV’nin adet başına birim gümrük değeri, teknik özelliklerine göre 5 bin 78 dolar ile 44 bin 890 dolar arasında değişen tutarlarda baz alınacak.

30 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Bu uygulama ile ithalatçı tarafından beyan edilen bedel belirlenen bu sınırların altında kalsa dahi, vergilendirme işlemleri Bakanlığın belirlediği bu resmi tutarlar üzerinden gerçekleştirilecek.

Düşük bedelli ithalatın önüne geçmeyi hedefleyen bu düzenleme, yayım tarihinden itibaren 30 gün sonra resmen yürürlüğe girecek.