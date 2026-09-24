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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, New York'ta küresel iş dünyası ve uluslararası finans kuruluşlarının üst düzey temsilcilerini bir araya getiren "COP31 İş Forumu-New York Diyaloğu" toplantısına katıldı. Zirvenin ardından küresel iklim hedeflerine ulaşmada iş dünyasının kilit bir rol oynadığını vurgulayan Baran, iklim değişikliğinin ticari faaliyetleri hem doğrudan etkileyen hem de ticari faaliyetlerden şekillenen çift yönlü bir süreç olduğunu belirtti.

'NET BİR YOL HARİTASININ ÇİZİLMESİ ŞARTTIR'

Enerji verimliliğinin artırılması ve yeşil dönüşümün üretim aşamalarına entegre edilmesi gerektiğinin altını çizen Baran, iklim hedeflerinin kağıt üzerinde kalmaması için eyleme geçilmesi gerektiğini ifade etti. Baran, "İş dünyasının bu tarihi sorumlulukları yerine getirebilmesi yeni teknolojilere yapılacak yatırımlarla mümkündür. Özellikle KOBİ'lerin bu sürece aktif olarak dahil edilmesi ve uygun finansman modelleriyle desteklendiği net bir yol haritasının çizilmesi şarttır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 zirvesinin, iklim değişikliğiyle mücadelede son derece kritik bir platform olacağına dikkat çeken Baran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun COP31 İş Forumu Başkanı olarak üstlendiği görevin küresel uyum açısından taşıdığı öneme değindi. Hisarcıklıoğlu'nun liderliğinde küresel iş dünyasının iklim regülasyonlarına adaptasyonu için harekete geçirildiğini belirten Baran, ATO olarak iklim krizine yönelik tüm gelişmeleri yakından izlemeye ve yeşil dönüşüm sürecinde üzerlerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.