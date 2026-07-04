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Kaynak: İHA

İzmir'in Konak ilçesi Fevzipaşa Bulvarı'nda geçtiğimiz yıl 24 Ağustos'ta meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan olay, akıllara durgunluk verdi. Fatura ve telefon masraflarını ödemek üzere ATM'ye giden işçi emeklisi Mehmet Yaşasın Yalçın (57), hayatının şokunu yaşadı.

Hesabına 7 bin TL yatırmak için parayı cihazın ilgili bölmesine yerleştiren Yalçın, paranın ünite tarafından içeri alındığını görünce işlemin tamamlandığını düşündü. Bekleyen diğer vatandaşlara engel olmamak için kenara çekilen talihsiz adam, mobil bankacılık üzerinden paranın hesabına geçip geçmediğini kontrol etmeye başladı.

SIRA BEKLEYEN ŞAHIS PARAYI CÜZDANINA İNDİRDİ

Yalçın'ın kenara çekilmesini fırsat bilen ve işlem yapmak için ATM'ye yaklaşan bir başka kişi ise o sırada beklenmedik bir durumla karşılaştı. Bankamatik, teknik bir arıza veya işlem iptali nedeniyle az önce yatırılan 7 bin lirayı haznesinden geri çıkardı.

Haznede duran parayı gören şahıs, sahibini uyarmak ya da bankaya teslim etmek yerine son derece soğukkanlı bir şekilde paraları alıp cüzdanına koydu ve hızla olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları bankanın güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

"KENDİ MALI GİBİ ALIP GİTTİ, ŞİKAYETÇİYİM"

Parasının hesabına geçmediğini fark edince gerçeği anlayan ve büyük bir mağduriyet yaşayan Mehmet Yaşasın Yalçın, duruma isyan etti. Yasal süreci başlattığını belirten Yalçın, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Parayı yatırıp onay tuşuna bastım. Kaldırımda beklerken telefonumdan hesabıma bakıyordum. O sırada bir vatandaş geliyor, düğmeye basıp benim paramı alarak cebine koyuyor ve gidiyor. İnsanlık namına bu parayı bulduğunda bankaya teslim edebilirdi ama yapmadı. Gerekli şikayetlerde bulunduk."

"BORÇLARIMI KAPATACAKTIM"

Olayın şokunu atlatamayan emekli vatandaş, "Biz mağdur olduk. O parayı faturalarımı ödemek ve bazı borçlarımı kapatmak için yatırmıştım. Bankamatiği sürekli kullanan biriyim, böyle bir durum hiç aklıma gelmezdi. Şahıs parayı alıp kendi malıymış gibi götürüyor. Paramın bir an önce geri getirilmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.