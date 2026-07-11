Trendyol Süper Lig'de yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Eyüpspor, kaleci transferinde önemli bir adım attı.
SATIN ALMA OPSİYONUYLA GELİYOR
İstanbul ekibi, Atletico Madrid'in 28 yaşındaki kalecisi Horatiu Moldovan'ın kiralanması konusunda İspanyol kulübüyle anlaşmaya vardı.
Eyüpspor'un, Horatiu Moldovan'ı satın alma opsiyonuyla kiralayacağı belirtiliyor.
ATLETICO'DA FORMA GİYEMEDİ
Romanyalı kaleci, 2024 yılında ülkesinin Rapid Bükreş takımından 800 bin euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e transfer olmuştu.
Ancak İspanyol ekibinde resmi maçta forma şansı bulamayan Moldovan, sırasıyla İtalya temsilcisi Sassuolo ve İspanya 2. Lig ekiplerinden Real Oviedo'ya kiralandı.
GEÇEN SEZON 3 MAÇTA OYNADI
28 yaşındaki file bekçisi, geride kalan sezonda 3 resmi karşılaşmada görev yaptı. Moldovan, bu maçlarda kalesinde 8 gol görürken, düzenli forma şansı bulmakta zorlandı.
Eyüpspor'un kısa süre içinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.