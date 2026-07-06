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Atletico Madrid, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. İspanyol ekibi, Paris Saint-Germain’de forma giyen Kang-in Lee’yi kadrosuna kattı.

BONSERVİS BEDELİ 40 MİLYON EURO

Transfer uzmanı Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre Atletico Madrid, 25 yaşındaki Güney Koreli futbolcu için PSG’ye 40 milyon euro bonservis ödeyecek.

LA LİGA’YA GERİ DÖNÜYOR

Daha önce Valencia CF ve RCD Mallorca formalarını giyen Kang-in Lee, böylece İspanya’ya geri dönmüş oldu. Son olarak Paris Saint-Germain kadrosunda yer alan yıldız futbolcu, kariyerine Atlético Madrid’de devam edecek.