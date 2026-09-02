İspanya La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, hücum hattına önemli bir takviye yaptı.
Madrid temsilcisi, Juventus forması giyen Kanadalı forvet Jonathan David’i kiralık olarak kadrosuna kattı.
JUVENTUS İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Atletico Madrid ile Juventus kulüpleri, Jonathan David’in kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.
Fransa’da Lille formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken David, 2025 yazında Juventus’a transfer olmuştu.
GEÇEN SEZON 46 MAÇTA FORMA GİYDİ
26 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla tüm kulvarlarda 46 maça çıktı.
Kanadalı forvet, bu karşılaşmalarda 8 gol kaydetti.
DÜNYA KUPASI’NDA FORMA GİYDİ
Jonathan David, 2026 FIFA Dünya Kupası’nda da Kanada Milli Takımı formasıyla mücadele etti.
Madrid’de sağlık kontrolünden geçen David, daha sonra Atletico Madrid’in Metropolitano’da yer alan ofisine giderek sözleşmeyi imzaladı.
Kanadalı golcü, 2026-2027 sezonunda kırmızı-beyazlı formayı giyecek.