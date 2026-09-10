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Güngören’de çıkan kavgada bıçaklanarak yaşamını yitiren 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüne ilişkin davada mahkeme kararını açıkladı. Sanık E.Ç., “çocuğa karşı kasten öldürme”, “6136 sayılı Kanun’a muhalefet” ve “zincirleme şekilde silahla tehdit” suçlarından toplam 18 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Kararın ardından Atlas Çağlayan’ın annesi Gülhan Ünlü, oğlunun mezarı başında açıklamalarda bulundu. Mahkemenin verdiği cezayı kabul etmediklerini söyleyen Ünlü, kararı istinafa taşıyacaklarını belirtti.

“MAĞDUR TARAF KORUNMADI”

Verilen cezanın kendileri açısından adaleti sağlamadığını savunan Ünlü, “18 yıllık cezanın bizde hiçbir şekilde kabulü yoktur. Bu cezaya zaten istinaf mahkemesinde itiraz edeceğiz” dedi.

Sanığın çocuk olması nedeniyle cezanın infazına ilişkin uygulanacak hükümlere de tepki gösteren Ünlü, kararın ailedeki acıyı daha da artırdığını ifade etti.

“Mağdur taraf korunmadı. Ve ailecek bize verilmiş bir ceza oldu” diyen Ünlü, cezanın fiili infaz süresine işaret ederek, “Bu bizi cezalandırmak oluyor. Katile ödül gibi bir ceza açıkçası” ifadelerini kullandı.

Ünlü, oğlunun hakkının yeterince savunulmadığını düşündüğünü belirterek Atlas için adalet arayışlarını sürdüreceklerini söyledi.

“BİR DE BİZE TEHDİT ETMEYE KALKIYORLAR”

Gülhan Ünlü, mahkeme kararının ardından ailenin yeniden tehdit mesajları almaya başladığını da açıkladı.

Duruşma öncesinde telefonla tehdit edildiklerini, sonrasında ise mesajların gelmeye başladığını belirten Ünlü, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Bu kadar acımızın içerisinde bir de bize tehdit etmeye kalkıyorlar. Mahkeme öncesinde de arama olarak geliyordu. Şimdi de mesaj yoluyla gelmeye başladı.”

TEHDİTLER İÇİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Anne Ünlü, tehditlerle ilgili savcılığın soruşturma yürüttüğünü söyledi. Ailenin son 8 ay içerisinde çok sayıda tehdit aldığını ifade eden Ünlü, bunlardan bazıları nedeniyle çeşitli kişilerin cezalandırıldığını aktardı.

Daha önce yaşanan olaylardan birine ilişkin yağma davasında yaklaşık 6-7 yıl hapis cezası verildiğini belirten Ünlü, buna rağmen tehditlerin devam ettiğini söyledi. Bazı kişilerin kendilerini çete üyesi olarak tanıtarak aileyi tehdit ettiğini de öne sürdü.

“Savcılık bununla ilgileniyor zaten şu anda” diyen Ünlü, hem tehditlerle ilgili hukuki sürecin hem de oğlunun ölümüne ilişkin adalet mücadelesinin devam edeceğini belirtti.

Aile, E.Ç. hakkında verilen 18 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasına karşı istinaf yoluna başvuracak.