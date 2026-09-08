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Kaynak: İHA

Güngören’de 14 Ocak 2026’da yaşanan olayda 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın hayatını kaybetmesine ilişkin davanın ikinci duruşması bugün Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Saat 10.00’da başlayacak duruşmada mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor. Davanın ilk duruşması 9 Haziran’da yapılmış, Cumhuriyet Savcısı bu duruşmada esasa ilişkin mütalaasını sunmuştu.

SAVCILIK 21 YIL 7 AY 15 GÜNE KADAR HAPİS İSTEDİ

Savcılık, 14 yaşındaki E.Ç. hakkında Atlas Çağlayan’a yönelik “çocuğa karşı kasten öldürme”, diğer mağdurlara yönelik “silahla tehdit” ve 6136 sayılı Kanun’a muhalefet suçlarından toplam 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezası talep etti.

Savcılık ayrıca sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

ATLAS ÇAĞLAYAN’IN ÖLÜMÜNE İLİŞKİN İDDİANAMEDE NELER YER ALDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre olay, 14 Ocak günü saat 20.16 sıralarında Güngören’deki bir kafede meydana geldi.

Görüntü inceleme tutanaklarına göre E.Ç. ve arkadaşları kafede otururken Atlas Çağlayan ve arkadaşları bölgeye geldi. E.Ç.’nin kafeden çıkarken Çağlayan ile bakıştığı, ardından Çağlayan ve arkadaşlarının E.Ç. ile arkadaşlarının arkasından gittiği belirtildi.

İddianameye göre E.Ç. bu sırada cebinden bıçak çıkardı ve Atlas Çağlayan’a elindeki bıçakla 2-3 kez saldırdı. Ağır yaralanan Çağlayan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

OTOPSİ RAPORUNDA İKİ KESİCİ-DELİCİ ALET YARASI

İddianamede yer alan 15 Ocak 2026 tarihli ölü muayene raporunda, Atlas Çağlayan’ın göğüs bölgesinde 3,5 santimetrelik, göğsünün sol tarafında ise 1,5 santimetrelik kesi bulunduğu aktarıldı.

Otopsi raporunda da Çağlayan’ın vücudunda iki kesici-delici alet yarası tespit edildiği ve göğüs bölgesindeki yaralanmanın tek başına öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.

ATK RAPORU DA İDDİANAMEDE YER ALDI

Adli Tıp Kurumu raporunda, E.Ç.’nin kasten öldürme, 6136 sayılı Kanun’a muhalefet ve silahla tehdit suçları yönünden fiillerinin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmiş olduğu belirtildi.

İddianamede ayrıca E.Ç.’nin cep telefonunda silah bulunan fotoğraflar ile bir çakı fotoğrafının bulunduğu bilgisine yer verildi. Mahkemenin bugün yapacağı duruşmada davanın seyrini belirleyecek kararını açıklaması bekleniyor.