Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, Kadirli Andırın Karayolu Taputepesi mevkisinde Çamlıca Cami yakınında meydana geldi. Hafif ticari araçla çarpıştıktan sonra devrilen motosikletin sürücüsü Burhan Camuzemen (26) yola savruldu.
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Camuzemen, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.