Son dönemde gümüş ve altındaki yükseliş pek çok yatırımcının dikkatini çekiyor. Sabah saatlerinde 8 bin TL’yi gram altın aşarken, gümüş fiyatları ise 180 TL bandına geldi. Gümüş ve altındaki sert yükselişlere dair ise ekonomistlerden yorumlar gelmeye devam ediyor.

YEŞİLADA: BÜYÜK BALON PATLAYACAK

Ünlü ekonomist Atilla Yeşilada, Nasıl Bir Ekonomi YouTube programında gümüş fiyatlarına dair yatırımcılara kritik uyarıda bulundu.

Yeşilada, “Evet tam bir balon. Akıl almaz bir spekülasyon. Çok kısa zamanda patlamasını bekliyorum. Erken aldıysanız elinizde tutun ama artık yavaş yavaş pozisyonları boşaltın. Kesinlikle bu fiyatlardan almayın. Büyük bir balon bu. Akıl almaz bir balon. Çok kötü altında kalacaklar alanlar” ifadelerini kullandı.

PİYASADA SON DURUM

Gram altın, çeyrek altın ve gümüşteki anlık fiyat tablosu ise şu şekilde oldu:

Gram altın: 7 bin 980 TL

Çeyrek altın: 13 bin 14 TL

Yarım altın: 26 bin 25 TL

Tam altın: 51 bin 837 TL

Gümüş: 179 TL

NOT: Haberde yer alan bilgilerde herhangi bir yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır.