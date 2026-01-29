Altın yükselmeye devam ediyor. Altın yatırımcıları piyasaları ve ekonomistlerin açıklamalarını takip etmeyi sürdürüyor. Altın uzmanı ekonomist İslam Memiş YeniçağTV'ye konuşarak Gülay Tuncel'in sorularını yanıtladı.

2026'nın ilk FED faiz kararının 'sabit' olmasını değerlendiren Memiş, altın başta olmak üzere piyasalara yapacağı etkiyi anlattı. Jeopolitik gerilimlerin yaşandığına dikkat çeken Memiş FED'in faiz kararının çok da konuşulmadığını belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın Merkez Bankası için düşündüğü ismin belli olduğunu ifade eden Memiş, yeni başkanla birlikte FED'in faiz indirim sürecine devam edeceğini söyledi.

ALTIN NE ZAMANA KADAR YÜKSELECEK?

İslam Memiş, gram altının bugün (29 Ocak 2026) 8 bin TL, çeyrek altının 13 bin TL, yarım altının 26 bin 140 TL, tam altının 52 bin 680 TL seviyesinde görmesiyle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Memiş 'altın yükselmeye devam edecek mi?' sorusuna 'cavabımız net' diyerek piyasaların teknik ve mantık olarak yorumlanamayan bir süreçten geçtiğini vurguladı. Memiş, altın yatırımcılarının dünyanın ekonomik ve finansal olarak bir değişim sürecinde olduğuna dikkat etmeleri gerektiğini belirterek, Emtia fiyatlarında bilerek yukarı yönlü desteklendiğini söyledi.

'ALTINDA 10 BİN TL'Yİ GÖRECEĞİZ'

Emtia fiyatlarında ABD, Çin ve Elon Musk'ı işaret eden Memiş "Emtia savaşlarını başlattılar. ABD altın, Çin gümüş, Elon Musk'ta bakır tarafında bu süreci başlattı ve her gün yeni rekor denemesine devam eden bir piyasa var. ONS altın 5 bin 500 TL seviyesinin üzerini görürken, gram altın 8 bin TL seviyesinin üzerini gördü. Bu yılla ilgili yorumlar yaptığımız zaman yılın ilk yarısıyla ilgili yorum yaptığımız zaman yılın ilk yarısı 8 bin TL seviyesi... Ön görülemeyen gelişmeler yaşanırsa altında 5 haneli rakam Türkiye'de ilk defa yaşanabilir. 10 binli rakamdan bahsediyorum.

Daha yılın ilk ayındayız ve altında 8 bin lira seviyesi görüldü. Demekki 10 bin TL seviyesi artık bizim nazarımızda sürpriz olarak algılanmayacak. Bu beklentimizi korumaya devam edeceğiz."

Altın yatırımcılarının çok dikkat etmesi gereken bir süreçten geçildiğinin altını çizen İslam Memiş, kısa vadeli değil uzun vadeli yatırımlar yapmaları gerektiğini belirtti. Elinde altın ve gümüş bulunduranların yıl sonuna kadar beklemeye devam etmesi önerisinde bulundu.

Altın alımı için yatırımcılara Şubatın ilk ya da ikinci haftasını işaret eden İslam Memiş, şubat ayında bir düzeltme olacağını duyurdu. Memiş yatırımcıların şubay ayını altın alımı için değerlendirmelerinin önemli olduğunu vurguladı.

'ENFLASYONU BİLEREK PATLATACAKLAR'

"Dünya genelinde gelişmiş ülkeler bilerek enflasyonu patlatacaklar" diyen Memiş, dünya ekonomisinin bir çıkmasın içinde olduğunu belirtti. Memiş enflasyon patladıktan sonra dijital paraya geçileceğini söyledi. Kağıt paraların kullanımının tamamen ortadan kalkacağını duyurdu.

ALTIN VE GÜMÜŞ YATIRIMCILARINA UYARI

'Altın ve gümüş yatırımcısı şu anda fiyatlar yükseliyor diye sevinebilir' diyen Memiş 'boşuna sevinmeyin, enflasyon bağıra bağıra geliyor' ifadelerini kullandı ve küçük yatırımcının uzun vadeli bir planlama yaparak kendini koruması gerektiği uyarısında bulundu. Altın yatırımcısının kısa vadeli al satlarda uzak durması gerektiğini söyleyen Memiş, kaldıraçlı işlem yapmamalarını belirtti.