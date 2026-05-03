ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın savaşın sona erdirilmesine yönelik hazırladığı 14 maddelik çözüm önerisine ilişkin değerlendirmede bulundu. İsrail basınına konuşan Trump, Tahran’ın sunduğu planı incelediğini belirterek teklifin “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

İran’ın söz konusu öneriyi Pakistan üzerinden Washington’a ilettiği bilinirken, Trump’ın bu açıklaması taraflar arasında yürütülen dolaylı diplomasi sürecinin zora girdiğine işaret etti. Açıklama, olası bir ateşkes ihtimalinin şimdilik askıda kalabileceği yorumlarına neden oldu.

TAHRAN CEPHESİ YANITI İNCELİYORDU

Trump’ın çıkışı, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi’nin açıklamalarının hemen ardından geldi. Bekayi, İran devlet televizyonuna yaptığı değerlendirmede, ABD’nin teklife ilişkin yanıtının Pakistan üzerinden kendilerine ulaştırıldığını ve bu yanıtın Tahran’da incelendiğini ifade etmişti.

Gelişmeler, Washington ile Tahran arasındaki temasların geleceğine ilişkin belirsizliği artırırken, sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.