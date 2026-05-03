İran Dışişleri Bakanlığı, savaşın sona erdirilmesine yönelik Tahran’ın sunduğu öneriye ABD’den Pakistan aracılığıyla cevap alındığını açıkladı. Bakanlık, Washington’dan gelen cevabın inceleneceğini ve İran’ın tutumunun daha sonra kamuoyuna duyurulacağını bildirdi. Açıklama, İran’ın ABD’nin 9 maddelik planına 14 maddelik karşı teklif sunmasının ardından geldi.

Karar'da yer alan habere göre, İran ile ABD arasında Pakistan’ın arabuluculuğunda yürütülen savaş diplomasisinde yeni bir aşamaya geçildi. İran Dışişleri Bakanlığı, Tahran’ın savaşın sona erdirilmesine yönelik önerisine Amerika Birleşik Devletleri’nden yanıt alındığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Savaşın sona erdirilmesi önerimize, Pakistan aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’nden bir yanıt aldık. Konuyu inceleyeceğiz ve pozisyonumuzu açıklayacağız” ifadeleri kullanıldı.

14 MADDELİK TEKLİF SUNULMUŞTU

İran’ın son açıklaması, Tahran’ın ABD’nin 9 maddelik planına karşı 14 maddelik yanıt vermesinin ardından geldi.

Devrim Muhafızları’na yakın Tasnim Haber Ajansı’nın aktardığı bilgilere göre İran’ın karşı teklifi, geçici ateşkesin uzatılmasından çok savaşın tamamen sona erdirilmesine odaklanıyor. Anadolu Ajansı’nın Tasnim’e dayandırdığı haberine göre Tahran’ın 14 maddelik teklifinde ABD saldırılarına karşı güvence verilmesi, Amerikan güçlerinin İran çevresindeki bölgelerden çekilmesi, deniz ablukasının kaldırılması, yaptırımların sona erdirilmesi, dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması, tazminat ödenmesi ve Lübnan dahil farklı cephelerde çatışmaların durdurulması gibi başlıklar yer aldı.

MASADA HÜRMÜZ BOĞAZI DA VAR

İran’ın teklifinde Hürmüz Boğazı için yeni bir mekanizma kurulması da yer aldı. Bu başlık, savaşın başından bu yana küresel enerji piyasaları açısından en kritik dosyalardan biri haline gelmiş durumda.

ABD tarafının iki aylık ateşkes istediği, İran’ın ise konunun 30 gün içinde sonuçlandırılması gerektiğini vurguladığı bildirildi. Tahran’ın bu tutumu, geçici ateşkes yerine savaşın bitişini güvence altına alan daha kapsamlı bir anlaşma istediği şeklinde yorumlandı.

'WASHİNGTON’IN CEVABI İNCELENECEK'

İran Dışişleri Bakanlığı, Pakistan üzerinden gelen ABD yanıtının içeriğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Açıklamada yalnızca cevabın alındığı, inceleneceği ve İran’ın resmi pozisyonunun daha sonra duyurulacağı belirtildi.

BEKAYİ: ANLAŞMA GARANTİSİ SAHADAKİ GÜÇ

Associated Press’in aktardığına göre ABD Başkanı Donald Trump da İran’ın son teklifini değerlendirdiğini söylemiş, ancak teklifin kabul edilebilir olup olmadığı konusunda şüpheli bir tutum sergilemişti.

İran Devlet Televizyonuna göre, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 14 maddelik teklifle ilgili açıklama yaptı. Bekayi, olası bir anlaşmanın garantisinin ülkesinin sahadaki gücü olduğunu söyledi.