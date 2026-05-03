Ünlü ekonomist İslam Memiş, GDH YouTube kanalında yaptığı açıklamalarda altın fiyatlarındaki baskılanma, küresel ekonomik riskler ve konut piyasasına dair dikkat çekici öngörülerde bulundu. İslam Memiş, altın borcu olanlar ve ev almayı planlayanlar için mevcut piyasa koşullarının önemli fırsatlar sunduğunu vurguladı.
Elinde altın ve borcu olanlar için son fırsat: İslam Memiş’ten ezber bozan açıklama
Ünlü ekonomist İslam Memiş, altın fiyatlarındaki baskılanmanın geçici olduğunu ve ons altında 4800 dolar seviyelerine kadar yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirtti. Özellikle altın borcu olanlar ve düğün yapacaklar için mevcut seviyelerin büyük bir fırsat sunduğunu vurguladı.
Ons altın tarafında 4500 ila 4800 dolar aralığındaki bandın takip edildiğini belirten Memiş, kısa vadeli baskılanmalara rağmen yıl genelindeki yükseliş beklentisini koruduğunu ifade etti.
2026 yılında altın ile petrol arasında ters bir korelasyon oluştuğuna dikkat çeken ekonomist, piyasadaki baskılanmanın temel nedenlerinden birinin petrol fiyatlarıyla doğrudan ilişkili olduğunu söyledi.
Altın fiyatlarını destekleyen unsurları sıralayan Memiş, şu noktalara değindi:
“Stagflasyon, enflasyonist baskılar, ekonomik belirsizlikler ve büyüme tahminlerinin aşağı yönlü revize edilmesi altını canlı tutuyor. Başta Çin ve Hindistan olmak üzere merkez bankaları altın alımlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'de hem yastık altı talebinin hem de bankalardaki altın mevduatlarının arttığı görülüyor. Yılın ilk çeyreğinde bankalardaki altın rezervlerinde 60 tonluk bir artış yaşanırken, toplam mevduatlar içindeki altın payı yüzde 17,2’ye yükselmiş durumda.”
Memiş, piyasa şartlarının yükselişi desteklediğini ve risklerin artarak devam ettiğini belirterek, altın fiyatlarındaki mevcut seviyelerin borcu olanlar veya düğün hazırlığı yapanlar için bir değerlendirme fırsatı olduğunu kaydetti.
Altın birikimiyle ev almayı düşünen vatandaşlara da seslenen İslam Memiş, altın-konut paritesinin 30'lu seviyelere gerilediğini ve bu durumun ev almak isteyenler için uygun bir zemin hazırladığını belirtti.
Artan maliyetler ve enflasyon etkisiyle konut fiyatlarında bir düşüş beklenmediği gibi, aksine yükseliş trendinin sürebileceği öngörülüyor.
Bölgesel riskler ve savaş durumları nedeniyle banka kredilerinde faiz düşüşü beklentisinin zayıfladığına dikkat çeken Memiş, "ucuz kredi" beklentisinin çok yüksek tutulmaması gerektiğini hatırlattı.
İslam Memiş, altının her zaman en çok kazandıran yatırım aracı olma özelliğini sürdüreceğini ancak barınma ihtiyacı gibi temel hedefleri olanların mevcut parite fırsatlarını kaçırmaması gerektiğini tavsiye ederek sözlerini tamamladı.