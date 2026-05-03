Anasayfa Gündem Baraj doluluk oranları: İstanbul, İzmir, Ankara (3 Mayıs 2026)

Baraj doluluk oranları: İstanbul, İzmir, Ankara (3 Mayıs 2026)

Son günlerde artan yağışlar, İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme getirdi. Önceki aylara kıyasla sınırlı bir yükseliş gözlenirken, güncel veriler İSKİ, İZSU ve ASKİ tarafından paylaşıldı.

Üç büyükşehirde yağışların etkisiyle baraj seviyelerinde kısmi artış yaşandığı, ancak genel tablonun hâlâ düşük seviyelerde seyrettiği bildirildi. 3 Mayıs 2026 tarihli veriler mevcut durumu ortaya koydu.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

İSKİ’nin 3 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 71,35 olarak ölçüldü. Son günlerde küçük dalgalanmalar görülse de seviyelerin önceki haftalara göre dengeli bir seyir izlediği belirtildi.

Baraj doluluk oranları: İstanbul, İzmir, Ankara (3 Mayıs 2026) - Resim: 3

İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel doluluk oranları ise şu şekilde paylaşıldı:
Ömerli: %94,34
Darlık: %88,08
Elmalı: %93,04
Terkos: %58,38
Alibeyköy: %67,28
Büyükçekmece: %56,65
Sazlıdere: %45,96
Istrancalar: %42,37
Kazandere: %60,62
Pabuçdere: %60,07

İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI

İZSU’nun 3 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 49,40 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna duyuruldu.

Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %54,26
Balçova Barajı: %97,76
Ürkmez Barajı: %97,96
Gördes Barajı: %41,56
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %79,08

ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI

ASKİ’nin 3 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 42,30 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 35,58 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.

Barajların güncel doluluk oranları:

Akyar: %77,62
Çamlıdere: %36,22
Çubuk 2 Barajı: %70,47
Eğrekkaya: %76,75
Kargalı: %100
Kavşakkaya: % 64,29
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %32,62
Peçenek: %27,48
Türkşerefli:%5.20

