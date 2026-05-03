Üç büyükşehirde yağışların etkisiyle baraj seviyelerinde kısmi artış yaşandığı, ancak genel tablonun hâlâ düşük seviyelerde seyrettiği bildirildi. 3 Mayıs 2026 tarihli veriler mevcut durumu ortaya koydu.
Baraj doluluk oranları: İstanbul, İzmir, Ankara (3 Mayıs 2026)
Son günlerde artan yağışlar, İstanbul, Ankara ve İzmir’de baraj doluluk oranlarını yeniden gündeme getirdi. Önceki aylara kıyasla sınırlı bir yükseliş gözlenirken, güncel veriler İSKİ, İZSU ve ASKİ tarafından paylaşıldı.Derleyen: Gül Devrim Koyun
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ’nin 3 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre İstanbul’daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 71,35 olarak ölçüldü. Son günlerde küçük dalgalanmalar görülse de seviyelerin önceki haftalara göre dengeli bir seyir izlediği belirtildi.
İstanbul’un su ihtiyacını karşılayan barajlara ilişkin güncel doluluk oranları ise şu şekilde paylaşıldı:
Ömerli: %94,34
Darlık: %88,08
Elmalı: %93,04
Terkos: %58,38
Alibeyköy: %67,28
Büyükçekmece: %56,65
Sazlıdere: %45,96
Istrancalar: %42,37
Kazandere: %60,62
Pabuçdere: %60,07
İZMİR BARAJ DOLULUK ORANLARI
İZSU’nun 3 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre İzmir’deki barajların doluluk seviyesi yüzde 49,40 olarak kaydedildi. Kentteki su durumuna ilişkin güncel veriler kamuoyuna duyuruldu.
Barajların güncel doluluk oranları:
Tahtalı Barajı: %54,26
Balçova Barajı: %97,76
Ürkmez Barajı: %97,96
Gördes Barajı: %41,56
Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı: %79,08
ANKARA BARAJ DOLULUK ORANLARI
ASKİ’nin 3 Mayıs 2026 tarihli verilerine göre başkentteki barajların genel doluluk oranı yüzde 42,30 olarak açıklandı. Kullanılabilir aktif su miktarının ise yüzde 35,58 seviyesinde bulunduğu ifade edildi.
Barajların güncel doluluk oranları:
Akyar: %77,62
Çamlıdere: %36,22
Çubuk 2 Barajı: %70,47
Eğrekkaya: %76,75
Kargalı: %100
Kavşakkaya: % 64,29
Kesikköprü: %100
Kurtboğazı: %32,62
Peçenek: %27,48
Türkşerefli:%5.20