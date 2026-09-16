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Kaynak: Haber Merkezi

Trabzon / Abdulvahap Uludüz / Yeniçağ

Ortahisar Belediyesi, Trabzon Köşk Huzurevi’nde “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri düzenledi. Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişinin 102. yıldönümü anısına düzenlenen konserde, sanatçılar Salim Önder, Anıl Demeli ve Selma Yazıcı’nın seslendirdiği şarkılara, huzurevi sakinleri de eşlik etti.

Ortahisar Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 15 Eylül 1924’te Trabzon’a gerçekleştirdiği ilk ziyaretin 102. yıl dönümü anısına “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar” konseri düzenlendi. Trabzon Köşk Huzurevi’nde düzenlenen konsere, önceki dönem Trabzon Belediye Başkanı ve Trabzon Milletvekili Volkan Canalioğlu, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Belediye Meclis Üyesi Arzu Öktem, Köşk Huzurevi Müdürü İsmail Hakkı Aydın, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü Sadettin Önsel, Trabzon Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şeref İşler, davetliler ve huzurevi sakinleri katıldı.

Programda solistler Salim Önder, Anıl Demeli ve Selma Yazıcı, Atatürk’ün severek dinlediği, unutulmaz şarkıları seslendirdi. Huzurevi sakinleri ve davetlilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde, solistler performanslarıyla büyük alkış aldı.

ARSLAN: "ŞARKILARI DİNLERKEN ÇOK DUYGULANDIK"

Huzurevi sakinlerine Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın selamlarını ileten Ortahisar Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, Atatürk’ün Trabzon ile kurduğu bağa dikkat çekerek şunları söyledi:

“Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişinin üzerinden tam 102 yıl geçti. Atatürk, mal varlığını milletine bağışlama kararını da bu şehirde aldı. Trabzon ziyaretlerinde, Trabzonluların Millî Mücadele dönemindeki fedakârlıklarını ve mücadeleye verdikleri desteği dile getirdi. Bizler de bugün, Cumhuriyetimizi bize armağan eden Başkomutanımızı anmak ve onun sevdiği şarkıları sizlerle birlikte dinlemek için bir araya geldik. Şarkıları dinlerken, çok duygulandık. Bu anlamlı buluşmaya katkı sunan sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

CANALİOĞLU: “SİZLERLE BİRLİKTE OLMAKTAN MUTLULUK DUYDUM”

Atatürk’ün Trabzon’a ilk gelişinin yıldönümünü, huzurevi sakinleriyle birlikte kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren önceki dönem Trabzon Belediye Başkanı ve Milletvekili Volkan Canalioğlu, etkinliği düzenleyen Ortahisar Belediyesi’ne, Köşk Huzurevi Müdürü İsmail Hakkı Aydın’a ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Canalioğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya adına hazırlanan teşekkür belgesini, belediye yöneticileriyle birlikte Aydın’a takdim etti. Aydın, huzurevi sakinlerini müzikle buluşturan etkinlik dolayısıyla Ortahisar Belediyesi’ne ve Başkan Kaya’ya teşekkür etti.