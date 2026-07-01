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Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Irak Musul Başkonsolosluğu’nda ataşe yardımcılığı görevini yürüten Ö.Y.’nin sanal kumar tutkusu parmaklıklar ardında noktalandı. Konsolosluğa ait kasadaki 190 bin doların 180 bin dolarlık kısmını parça parça alarak sanal bahis sitelerinde tüketen Ö.Y., oluşan bu büyük açığı kapatamayacağını fark edince kasanın anahtarını da yanına alarak izne çıktı. Farklı bahaneler öne sürerek izin süresini uzatan Ö.Y.’den görevine döndüğünde kasayı açması talep edildi; yapılan incelemede, hem konsolosluk gelirlerinin hem de özel ödeneklerin saklandığı kasada sadece 10 bin doların kaldığı fark edildi.

Durumun ortaya çıkmasıyla birlikte hakkında idari inceleme başlatılan Ö.Y., kumar bağımlısı olduğunu dile getirerek kasadaki meblağı sanal bahiste kaybettiğini itiraf etti. Disiplin soruşturması sürecinde görevden uzaklaştırılan Ö.Y., Dışişleri Bakanlığı’nın suç duyurusunun ardından gözaltına alınarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmasını noktalayan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ö.Y. hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

ANAHTARI YANINA ALDI, İZNE ÇIKTI

T24'den Asuman Aranca'nın haberine göre, dava dosyasına göre, 2011 yılından beri Dışişleri Bakanlığı’nda görev yapan Ö.Y 2024’te Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Musul’a ataşe yardımcısı olarak atandı. Burada göreve başlayan Ö.Y, idari işlerinin yanı sıra konsolosluğun hasılat ve özel ödeneklerinin tutulduğu kasanın kontrolünden sorumlu 3 isimden biri oldu.

Haziran 2025 ile Eylül 2025 arasında kasanın anahtarı kendisinde bulunan Ö.Y, sanal bahis bağımlılığına para yetiştiremez hale gelince konsolosluk kasasından peyderpey para almaya başladı. Bu şekilde 3 ay içerisinde konsolosluk kasasından 180 bin 134 dolar alan Ö.Y, bu paraları da sanal bahiste kaybetti. Kasadaki açığın çok büyüdüğünü fark eden Ö.Y, kasa anahtarını yanına alarak Eylül ayında izne ayrıldı ve Türkiye’ye geldi. Ö.Y izne çıkarken kasa anahtarını da yanına aldı. Sonrasında ise amirlerine anahtarı bırakmayı unuttuğunu söyledi. Ö.Y, anahtarı göndermesi istenmesine karşın, çeşitli mazeretler üreterek anahtarı da göndermedi.

180 BİN DOLAR AÇIK ÇIKTI

İzin dönemini tamamlayarak yaklaşık bir ay sonra, Ekim ayında görevine geri dönen Ö.Y.’den kasayı açması talep edildi. Kasa açıldığında, Konsolosluk Hasılatı ve Özel Güvenlik Ödeneği resmi kayıtlarına göre içeride yer alması gereken 190 bin 342 doların 180 bin 134 dolarlık kısmının yerinde olmadığı ve geriye yalnızca 10 bin 208 dolar kaldığı saptandı.

Ö.Y.’nin üstleri derhal durum tespitine yönelik bir tutanak hazırlayarak konuyu Başkonsolos’a iletti. Skandalın netleşmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçerek; Ö.Y., kasayı yönetmekle görevli diğer personel ve Ö.Y.’yi denetlemekten sorumlu amirler hakkında idari soruşturma süreci başlattı.

'KUMAR BAĞIMLISIYIM'

Soruşturma kapsamında beyanı alınan Ö.Y, Uzun yıllardır sanal bahis bağımlılığı olduğunu, başkonsolosluk kasasında bulunan para içerisinden yaklaşık 170 bin doları 3 ay içerisinde peyderpey alarak sanal bahiste kaybettiğini, online oynadığı için miktarın büyüklüğünü anlayamadığını, aldığı paraları iade etmeye çalışacağını söyledi. İdari soruşturmanın ardından Bakanlık, Ö.Y hakkında Ankara Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Başsavcılığın talimatıyla Ö.Y gözaltına alındı.

'TEDAVİ GÖRMEK İSTİYORUM'

İfadesinde suçlamaları kabul eden Ö.Y, idari soruşturma kapsamında Mart 2026’da devlet memurluğundan çıkarıldığını belirterek şunları söyledi: "2025 yılı Haziran-Eylül ayları arasında konsolosluğun kasa anahtarı bendeydi. İnternet üzerinden sanal bahis bağımlılığım vardır. Bu tarihler arasında konsolosluğun kasasından 170 bin ABD Doları civarında parayı aldım. Bu parayı tek seferde almadım. Yerine koyma umudum vardı. Ancak bahiste kaybettiğim için parayı kasaya geri koyamadım. Bu aşamada kamu zararını karşılama gücüm yoktur. Ancak daha sonra ailemin sahibi olduğu arsa ve kooperatif hisselerini satarak bu zararı karşılamaya çalışacağım. Bununla ilgili tedavi görmek istiyorum. Pişmanım. Suçlamayı bu şekilde kabul ediyorum."

Ö.Y, verdiği beyanın ardından çıkarıldığı mahkemece 21 Mayıs tarihinde tutuklandı. Ankara Başsavcılığı da Haziran ayında Ö.Y hakkındaki soruşturmayı tamamlayarak iddianame düzenledi. İddianamede, Ö.Y hakkında “zincirleme şekilde zimmet” suçunu işlediği iddiasıyla 21 yıla kadar hapis istendi. İddianame mahkemece kabul edildi. Ö.Y, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

İCRALIK OLMUŞ

Öte yandan idari soruşturma kapsamında özlük dosyası incelenen Ö.Y’nin daha önce de kumar bağımlılığı nedeniyle bir arkadaşından aldığı 5 bin Euro’luk borcu ödememesi nedeniyle icralık olduğu anlaşıldı. Disiplin soruşturması sırasında bu konunun sorulduğu Ö.Y, "İcra takibi şeklinde bir dosyada 5 bin Euro borcum oldu, sonrasında ödedim bu konu kapandı. Bu borç konusunu amirlerim o dönemde biliyordu. Bahis konusunu o zaman amirlerim öğrendi. Disiplin soruşturması geçirdim. Yazılı olarak kınama disiplin cezası aldım” dedi.

DAHA ÖNCE AMATEM’DE TEDAVİ GÖRMÜŞ

Ö.Y disiplin soruşturması kapsamındaki beyanında ayrıca bahsederken, 2017-2018 ve 2022 yıllarında AMATEM’de kumar bağımlılığı nedeniyle tedavi gördüğünü de dile getirdi. AMATEM dışında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilgili birimine de başvurduğunu ancak burada sadece ilaç verip gönderdiklerini kaydeden Ö.Y, "Orada kaydım var ama çok bir fayda göremedim. Sonrasında da tedavim devam etti. Tedavi konusundaki psikiyatri kurul raporunu Personel Dairesi'ne ilettim. Bu durum e-nabızda da kayıtlıdır" şeklinde konuştu.