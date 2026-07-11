Ataşehir Belediyesi sahipsiz hayvanların yaşam kalitesini artırmak, tedavi sonrası bakım süreçlerini daha nitelikli koşullarda yürütmek ve onlara güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla hazırladığı Doğal Yaşam Alanı’nı hizmete açtı. Proje ile sokaklarda yaşayan can dostlarının daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda bakım görmesi hedefleniyor.

Başkan Yardımcısı Aytekin Şahin. Sahipsiz hayvanlara yerinde ve hızlı müdahale edebilmek için Vetmobil hizmete alındı. Geçici Hayvan Bakımevi yeni ameliyathane revir ve yoğun bakım üniteleriyle güçlendirildi. Kısırlaştırma tedavi aşılama ve sahiplendirme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor. Sahiplendirilen can dostların bir yıllık mama ve aşı giderleri belediye tarafından karşılanarak sahiplenme süreci destekleniyor.

Kayışdağı Ormanı’nda kurulacak Hayvan Rehabilitasyon Merkezi için çalışmaların sürdüğünü belirten Şahin toplam üç bin yüz yirmi metrekare kullanım alanına sahip aynı anda iki yüz kırk sahipsiz köpeğe hizmet verebilecek Doğal Yaşam Alanı’nın Ataşehir’e kazandırılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Bu alan hayvanların doğal ortama daha yakın koşullarda yaşam sürmesini sağlayacak şekilde tasarlandı. Tedavi gören hayvanlar burada daha rahat bir iyileşme süreci geçirebilecek.

Yüz on sekiz Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu Hayvan Hakları Komite Başkanı Esra Fazlıoğlu, iki yüz kırk cana güvenli bir yaşam alanı sunulduğunu belirterek bu doğal yaşam alanının zamanla daha da gelişeceğini ve çok daha fazla cana umut olacağını söyledi.

Aslında hayvanların kendi doğal yaşam alanlarında olması gerektiğini ancak yaşanan olumsuzluklar nedeniyle böyle projelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Fazlıoğlu barınak kelimesini kullanmayı sevmediğini bu nedenle burayı bir doğal yaşam alanı olarak gördüğünü vurguladı. Sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu ekleyen Fazlıoğlu projenin devamının geleceğini belirtti.

Yüz on sekiz Y Anadolu Yakası Lions Federasyonu’nun katkılarıyla hayata geçirilen Doğal Yaşam Alanı’nın açılış törenine Ataşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Aytekin Şahin belediye meclis üyeleri sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri federasyon yöneticileri hayvan hakları savunucuları ve çok sayıda hayvansever katıldı. Törende konuşan yetkililer projenin Ataşehir’de hayvan refahı alanında önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Bu tür merkezlerin sokak hayvanı popülasyonunu kontrol altına almak tedavi süreçlerini hızlandırmak ve sahiplendirme oranlarını artırmak açısından büyük katkı sağladığı vurgulandı.

Belediye yetkilileri Vetmobil sayesinde mahallelerde yaşayan yaralı veya hasta hayvanlara hızlı müdahale edilebileceğini belirtti. Bakımevindeki yeni ünitelerle ameliyat sonrası bakım ve yoğun bakım ihtiyaçları daha profesyonel şekilde karşılanacak.

Kayışdağı Ormanı’nda planlanan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi ise daha geniş bir alanda hayvanların doğal yaşam koşullarına yakın bir ortamda uzun süreli bakım görmesini sağlayacak. Proje kapsamında kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmalarının yanı sıra eğitim ve farkındalık faaliyetleri de artırılacak. Böylece hem hayvanların hem de kent sakinlerinin yaşam kalitesi yükseltilmiş olacak.