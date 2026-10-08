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Kaynak: Haber Merkezi

Ataşehir'de belediye başkan vekilliği seçimi öncesi siyasi hareketlilik devam ediyor. CHP'li Meclis Üyesi Ekrem Köse, partisinden ayrıldığını açıkladı.

Köse'nin istifası, Belediye Meclisinin ekim ayı toplantısının birinci birleşiminde Meclis 1. Başkanvekili Tülay Uçar'ın başkanlığında yapılan oturumda açıklandı. Divan Kâtibi Seher Gülay, Köse'nin istifa dilekçesini Meclis üyelerine okudu.

Köse, dilekçesinde 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP listesinden Ataşehir Belediye Meclis Üyesi seçildiğini ifade ederek, bundan sonraki süreçte herhangi bir siyasi partiye bağlı olmadan görevini sürdüreceğini ifade etti.

Köse'nin dilekçesinde şu ifadeler yer aldı,

“Ataşehir Belediye Meclis Başkanlığına, 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda CHP listesinden Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi olarak seçildim. Bundan sonraki süreçte siyasi parti üyeliğimden ayrılarak Ataşehir Belediyesi Meclis Üyeliğime bağımsız olarak devam etme kararı almış bulunmaktayım. Ekrem Köse.”

BAŞKAN VEKİLLİĞİ SEÇİMİ 10 EKİM'DE

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in tutuklanmasından sonra gerçekleştirilen başkan vekilliği seçiminde Murat Güneş seçilmişti. Güneş de geçtiğimiz pazartesi günü tutuklandı.

Güneş'in tutuklanmasından sonra İstanbul Valiliği, Ataşehir Belediye Başkan Vekilliği seçiminin 10 Ekim'de yeniden yapılacağını açıkladı.

Seçime iki gün kala gelen Köse'nin istifası, Ataşehir Belediye Meclisi'ndeki siyasi dengelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

6 CHP'Lİ AK PARTİ'YE GEÇMİŞTİ

Ataşehir Belediye Meclisi'nde daha önce de CHP'den ayrılan üyeler olmuştu.

Murat Güneş'in tutuklanmasından günler önce CHP'li 6 Meclis üyesi Yerel Gündemli Danışma Meclisi Toplantısı'nda AK Parti'ye katılmıştı.

AK Parti'ye geçen isimler Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım, Fatih Evliyaoğlu, Abdullah Aslan, Cengiz Kayayurt ve Mehmet Alver olmuştu.