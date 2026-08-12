Ataşehir Belediyesi, bölge halkının uzun yıllardır merakla beklediği kentsel kentsel dönüşüm ve imar süreçlerine ilişkin kritik bir adıma imza attı. Mustafa Kemal ve Âşık Veysel mahallelerinin imar durumlarını doğrudan vatandaşlara aktarmak amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısı geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Toplantıda belediye yetkilileri, mahalle sakinlerinin sorularını tek tek yanıtlayarak sürecin ilerleyişi hakkında şeffaf paylaşımlarda bulundu.

Geniş bir katılımın gözlemlendiği buluşmaya Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, ilgili birim müdürleri ve belediyenin uzman teknik ekibi katıldı. Bölgedeki yapı stoğunun yenilenmesi ve güvenli yaşam alanlarının inşası için hayati önem taşıyan toplantıda; ada bazında kentsel dönüşüm teşvikleri, emsal artışları ve kamusal alanda kalan parseller için geliştirilen çözüm modelleri ayrıntılarıyla ele alındı.

Ataşehir Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi kısaca İBB iş birliğiyle yürütülen dev planlama hamlesinde, bireysel ve parçalı yapılaşma yerine ada bazında toplu dönüşüm ön plana çıkarılıyor. Depreme dayanıklı, sosyal donatı alanları gelişmiş, geniş yollara ve yeşil alanlara sahip modern bir kent dokusunun hedeflendiği bölgede komşuların uzlaşarak birlikte hareket etmesi teşvik ediliyor. Hak sahiplerinin bir araya gelerek ada bütünlüğünü sağlaması durumunda hem imar haklarının artacağı hem de ruhsatlandırma ve inşaat süreçlerinin belirgin biçimde hızlanacağı vurgulandı.

Mustafa Kemal ve Âşık Veysel mahalleleri, yaklaşık 40 yıldır devam eden planlama eksiklikleri nedeniyle mühendislik hizmeti almadan gelişen bir yapılaşmaya sahne olmuştu. Kadastro ile uyumsuz eski planlar sebebiyle senelerdir ruhsat alamayan mahalle sakinleri için hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın getirdiği başlıca imkanlar şu şekilde sıralandı:

Emsal Artışı: Bireysel parseller yerine ada bütününde gerçekleştirilecek toplu uygulamalarda emsal hakkı 2.50 seviyesine kadar çıkarılabilecek. Böylelikle hak sahipleri çok daha geniş ve verimli inşaat alanlarına kavuşacak.

Sosyal Donatı ve Kamusal Alanlar: Mahallelerin temel gereksinimleri göz önüne alınarak yeni park alanları, eğitim tesisleri, sağlık merkezleri ve geniş ulaşım aksları gibi sosyal donatı alanları eksiksiz şekilde planlandı.

Trampa ve Takas Modeli: Okul, yol veya yeşil alan gibi kamusal alanlarda kalan parsellerin sahipleri mağdur edilmeyecek. Bu hak sahipleri için trampa ve takas yöntemleri devreye sokularak mağduriyetlerin tamamen önüne geçilecek.

Eşitlikçi Terk Uygulaması: Geçmiş yıllarda arsasından terk yapmış olan vatandaşların hakları korunarak, herkes için adil ve vatandaş lehine kurgulanmış eşitlikçi bir terk sistemi uygulanacak.

Yargı süreçleri tamamlanan ve meclis eksikleri giderilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, 17 Ocak 2026 tarihinde resmen yeniden onaylanarak yürürlüğe girdi. Mahkeme kararlarında planın içeriğine yönelik herhangi bir olumsuz değerlendirme bulunmaması, sürecin hızlıca tamamlanmasını sağladı. Halihazırda plana yönelik itiraz değerlendirme süreci devam etmekle birlikte, üzerinde itiraz bulunmayan alanlarda gerekli teknik koşulları sağlayan hak sahipleri ruhsat başvurularını yapmaya başlayabiliyor.

Toplantıda söz alarak mahalle sakinlerine hitap eden Ataşehir Belediye Başkan Vekili Murat Güneş, bölgenin kronikleşmiş sorunlarının çözümünde yeni bir safhaya geçildiğini vurguladı.

Güneş, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

Mustafa Kemal ve Âşık Veysel mahallelerimizin 40 yılı aşkın süredir devam eden meselesinde artık geldiğimiz noktayı ve bundan sonra hep birlikte atacağımız adımları konuşmak için bir araya geldik. Mustafa Kemal ve Âşık Veysel mahallelerimizde yaşayan komşularımız yıllarca belirsizliklerle karşı karşıya kaldı. Planlar yapıldı, süreçler durdu, davalar açıldı, planlar iptal edildi. Bir taraftan mülkiyet sorunları, diğer taraftan sağlıklı ve güvenli yapılaşmanın önündeki engeller nedeniyle mahallelerimiz hak ettiği dönüşümü gerçekleştiremedi. Fakat bugün geldiğimiz nokta, geçmişten çok farklı. Ataşehir Belediyemizin ve İstanbul Büyükşehir Belediyemizin ortak çalışmalarıyla önemli bir mesafe katettik. 2024 yılında onaylanan revizyon nazım imar planıyla kentsel dönüşümü kolaylaştıracak yeni haklar elde edildi; kamusal alanlarda kalan komşularımızın mağdur olmaması için yeni bir sistem oluşturuldu ve yapılaşma koşulları iyileştirildi.

Mustafa Kemal ve Âşık Veysel mahallelerimiz için 17 Ocak 2026 tarihinde onaylanmış, yürürlükte olan bir uygulama imar planımız var. İtiraz süreci devam etmekle birlikte, itiraz bulunmayan bölgelerde gerekli koşulların sağlanması halinde ruhsat başvurusu yapılabilecek bir noktaya gelmiş durumdayız. Bu planın temel hedefi yalnızca yeni binalar yapmak değildir. Mahallelerimizin tamamını dönüştürmek; güvenli, sağlıklı, ferah ve yaşanabilir bir kent dokusu oluşturmaktır. Bunun yolu da komşularımızın bir araya gelmesinden, mümkün olduğunca ada bazında ve toplu hareket etmesinden geçiyor. Çünkü toplu uygulama yapıldığında hem daha yüksek imar haklarından yararlanma imkânı doğuyor hem de park, okul, yol gibi kamusal alanlarda kalan komşularımızın haklarının korunması mümkün hale geliyor.