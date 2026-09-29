İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ataşehir Belediyesi'nin meclis üyesi CHP'li Oğuz Sarul ve 5 üye AK Parti'ye katıldı.
Katılımın, Ataşehir’de düzenlenen Yerel Gündemli Danışma Meclisi’nde gerçekleştiği aktarıldı.
AK PARTİ’YE KATILAN 6 İSİM
AK Parti’ye geçen Ataşehir Belediye Meclisi üyeleri şöyle:
Oğuz Sarul
Sinan Emrah Yıldırım
Fatih Evliyaoğlu
Abdullah Aslan
Cengiz Kayayurt
Mehmet Alver
OĞUZ SARUL İBB MECLİSİ’NDE DE GÖREV YAPIYOR
AK Parti’ye katılan isimlerden Oğuz Sarul, Ataşehir Belediye Meclisi’nin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde de görev yapıyor.
İBB’nin güncel komisyon kayıtlarında Sarul, Ataşehir’den İBB Meclis Üyesi olarak yer alıyor ve Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu üyeleri arasında bulunuyor.
Sarul’un parti değişikliği bu nedenle yalnızca Ataşehir Belediye Meclisi’ndeki değil, İBB Meclisi’ndeki parti dağılımını da etkiliyor.
ÜÇ İSİM ENCÜMENDE GÖREV YAPIYOR
AK Parti’ye geçen üyelerden Sinan Emrah Yıldırım, Cengiz Kayayurt ve Fatih Evliyaoğlu Ataşehir Belediyesi’nin encümen üyeleri arasında da yer alıyor.
Nisan 2026’daki meclis görev dağılımında Sinan Emrah Yıldırım ve Cengiz Kayayurt encümene seçilirken, Fatih Evliyaoğlu da Meclis Divan Kâtipliği görevine getirilmişti. Mehmet Alver ve Fatih Evliyaoğlu Çevre ve Sağlık Komisyonu’nda, Oğuz Sarul, Sinan Emrah Yıldırım ve Abdullah Aslan ise Tarife Komisyonu’nda görev alıyordu.
ATAŞEHİR'DE DENGELER DEĞİŞİYOR
Altı üyenin geçişiyle, belediyenin geçiş öncesinde yayımladığı dağılım esas alındığında CHP’nin meclisteki sayısı 26’dan 20’ye inerken, AK Parti’nin üye sayısı 10’dan 16’ya yükseliyor. MHP’nin 2 üyesi bulunuyor.