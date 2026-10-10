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Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Eyüpsultan Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen başkan vekili seçimine geçersiz oy tartışması damga vurdu. AK Partili meclis üyeleri, bazı oyların geçersiz sayılmasına tepki gösterirken salonda gergin anlar yaşandı.

GEÇERSİZ OYLAR TARTIŞMA YARATTI

Oy sayımı sırasında divan başkanının bir oyun geçersiz olduğunu belirterek tutanak tutulmasını istemesi üzerine itirazlar yükseldi.

Karara tepki gösteren bazı meclis üyeleri, oylamanın adil olmadığını savundu. Salondan "Hiç adil değil", "Burada tamamen hakkı gasbediyorsunuz" ve "Eyüpsultan'ı mahkeme salonlarına muhtaç ettiniz" şeklinde tepkiler duyuldu.