Hande Ataizi kadın oyuncuları hedef aldı. Ataizi meslektaşlarının kendilerine bakmadıklarını öne sürdü. Birçok dizi ve film projesinde yer alan başarılı oyuncu Hande Ataizi, jüri koltuğunda oturduğu Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali dönüşünde İstanbul Nişantaşı'nda görüntülendi. Ünlü ismin kadın meslektaşları hakkında söyledikleri gündem oldu.

'DÜZENSİZ YAŞIYORLAR'

Hande Ataizi'ye ünlü oyuncu Deniz Çakır'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "Kadın oyuncuların raf ömrü var" açıklaması hatırlatıldı.

Konuya sektör açısından yaklaşan oyuncu, toplumun ve yapım dünyasının kadınlara bakış açısına dikkat çekerek, ileri yaşlardaki erkek oyuncuların çok daha genç kadın partnerlerle eşleştirilebildiğini söyledi.

Hande Ataizi açıklamasında kadın meslektaşlarının kendilerine gerekli özeni göstermediğini ve düzensiz hayatlar yaşadıklarını söyledi.

'KADIN OYUNCULAR KENDİLERİNE BAKMIYOR'

Ataizi sözlerinin devamında "Toplum nezdinde söylemiştir. Yapım olarak baktığınızda 55 yaşındaki bir adamın yanına 18 yaşındaki bir oyuncu verilebiliyor. Şöyle bir durum da var. Kadın oyuncular da kendine hiç bakmıyor. Gece hayatı, bilmem ne ve sıfır spor"dedi.

"Normalden erken yaşlanma söz konusu" diyen ünlü oyuncu sözlerine şöyle devam etti: "Tabii ben demiyorum burası bir güzellik yarışması, sonuçta oyuncuyuz. Oyunculuğumuzun her yaşta daim olması gerekir."

Ataizi son olarak, "Kendi adıma başrol projeleri geliyor ama sevdiğim, istediğim şeyleri kabul ediyorum. Mesleğimi sevdiğim için içime sinen şeyleri kabul ediyorum" diye konuştu.