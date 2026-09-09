Kaynak: Haber Merkezi

Ünlü komedyen Ata Demirer ve usta oyuncu Erkan Can, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "mapa-şamandıra" sisteminin tanıtım filminde kamera karşısına geçti. Bakan Murat Kurum'un da sosyal medya üzerinden duyurduğu proje, teknelerin denize kontrolsüz çapa atmasını engelleyerek su altı ekosistemini ve "denizin akciğeri" olarak bilinen deniz çayırlarını korumayı amaçlıyor.

Reklam filminde "Derya" adı verilen yeni uygulamayı tanıtan Demirer, sistem sayesinde "ne denizin canının yandığını ne de içlerinin sızladığını" belirtiyor. Kendi hesabından da "Mevzu derin! Denizlerimiz nefes alacak" notuyla bir paylaşım yapan Demirer, bu ifadelerinin ardından sosyal medyada ciddi bir eleştiri yağmuruna tutuldu.

ATA DEMİRER’E ‘DENİZ GÖKTAŞ’ TEPKİSİ

Ata Demirer'e yöneltilen tepkilerin odak noktasında, "Ölü Deniz" adlı politik mizah gösterisi nedeniyle 3 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan ve hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istenen meslektaşı Deniz Göktaş yer alıyor. Göktaş'ın ağır şartlara sahip bir cezaevinde bulunmasına rağmen Demirer'in bir bakanlık projesinde yer alması ve "Deniz" vurgulu paylaşımlar yapması, kullanıcılar tarafından duyarsızlık olarak yorumlandı.

Tepki gösteren kullanıcıların öne çıkardığı bazı eleştiriler şunlar oldu:

"Videoyu ajanstan gönderdiler, son bir kez izledin, sonra metni kopyaladın buraya yapıştırdın, 'gönder'e basmadan önce hiç mi geçmedi içinden, Deniz Göktaş’a nispet gibi olmuş bu diye? Adı Deniz olan komedyen gösterisi yüzünden kuyu tipi cezaevindeyken, komedyenim tekne seviyorum diye işi bana veren bakanlık, bir de böyle içinde iki tane deniz geçen tweet attırıyor bana, değer mi buna diye hiç düşünmedin mi gerçekten?"

"Deniz nefes alamıyor.. Çorlu'da kuyu tipi cezaevinde.. Ama sizin gibilerin keyfi gıcır.. Memleketin derdiyle dertlenmeden laylaylom."

"(Deniz Göktaş'ın fotoğrafıyla) Nefes almakta zorlanan Deniz…"

"'Deniz' denince aklına düz deniz geliyormuş. Farkında mısın bilmiyorum ama geleceğe o adını anmadığın Deniz kalacak."

"Toplumdan kopma Ata Bey… Mevzu aslında çok derin!"

"Deniz'den haberin var değil mi? Senin yüzdüğün denizden değil, meslektaşın şu an tutuklu olan Deniz."

@dwfu: "Ata Bey, en azından Deniz Bey'in (Göktaş) çıkmasını bekleseydiniz 'devlet'le beraber çalışmak için..."