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Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melek Pamuk Algı'nın yürütücülüğünü üstlendiği, bitkisel kaynaklı karbon nokta temelli nanomalzeme geliştirilmesini hedefleyen proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı. Projede geliştirilecek doğal nanomalzemenin, ışıkla aktive edildiğinde kanser hücrelerine karşı terapötik etki gösterme potansiyeli araştırılacak.

ASÜ'DEN BİLİM DÜNYASINA YENİ KATKI

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), bilimsel araştırmalar alanındaki başarılarına bir yenisini daha ekledi. Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melek Pamuk Algı ve araştırma ekibinin hazırladığı yenilikçi proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Bitkisel kaynaklı doğal bir malzemeden üretilecek karbon nokta temelli nanomalzeme üzerine yürütülecek çalışma, kanser tedavisinde kullanılabilecek yeni nesil biyouyumlu materyaller geliştirilmesine yönelik önemli bir araştırma olarak öne çıkıyor.

DOĞAL KAYNAKLARDAN NANOTEKNOLOJİYE

Proje kapsamında araştırmacılar, bitkisel kaynaklı doğal materyalleri nanoteknolojik yöntemlerle işleyerek karbon nokta temelli nanomalzeme elde edecek.

Çalışmanın temel hedefleri arasında:

Geliştirilecek nanomalzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin incelenmesi,

Terapötik uygulamalardaki kullanım potansiyelinin araştırılması,

Biyolojik uyumluluğunun değerlendirilmesi,

Kanser tedavisinde kullanılabilirliğine ilişkin kapsamlı ön değerlendirmelerin yapılması yer alıyor.

Araştırmacılar, özellikle doğal kaynaklardan elde edilen bu tür nanomalzemelerin gelecekte daha güvenli ve hedef odaklı tedavi yöntemlerine katkı sağlayabileceğini değerlendiriyor.

IŞIKLA AKTİFLEŞEN ANTİKANSER YAKLAŞIMI

Projenin en dikkat çekici yönlerinden biri, geliştirilecek nanomalzemenin ışıkla aktive edilen bir yapıda tasarlanması.

Proje yürütücüsü Prof. Dr. Melek Pamuk Algı, çalışmanın hedeflerini şu sözlerle anlattı:

“Geliştireceğimiz bitkisel kaynaklı nanomalzeme ışıkla aktifleştirildiğinde antikanser etki gösterecek. Bu nedenle doku özelliklerini bozmayacak.”

Bu yaklaşımın, sağlıklı dokulara zarar verme riskini azaltabilecek tedavi stratejileri açısından araştırılan yöntemlerden biri olduğu belirtiliyor.

SADECE KANSER DEĞİL, ANTİMİKROBİYAL POTANSİYEL DE ARAŞTIRILACAK

Projede yalnızca kanser tedavisi değil, geliştirilecek nanomalzemenin antimikrobiyal uygulamalardaki potansiyeli de incelenecek.

Prof. Dr. Pamuk Algı, doğal kaynaklı bu nanomalzemenin farklı biyomedikal alanlarda kullanılabilecek çok yönlü bir yapı sunmasını beklediklerini ifade ederek, gelecekte farklı hastalıkların tedavisinde de değerlendirilmesine yönelik bilimsel verilerin oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

TÜBİTAK DESTEKLİ BAŞARI ZİNCİRİ DEVAM EDİYOR

Araştırma grubunun TÜBİTAK destekli projelerde önemli bir deneyime sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Melek Pamuk Algı, daha önce 1002, 3501 ve 1001 programları kapsamında birçok projeyi başarıyla tamamladıklarını hatırlattı.

Pamuk Algı ayrıca, yürüttükleri çalışmalar sonucunda Aksaray Üniversitesine iki ulusal patent kazandırdıklarını belirterek, bu başarılarda öğrencilerin büyük pay sahibi olduğunu vurguladı.

GENÇ ARAŞTIRMACILAR DA PROJENİN PARÇASI

Projede lisansüstü öğrencilerin yanı sıra lisans öğrencileri de aktif görev alacak.

Ön denemelerini başarıyla tamamlayan Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü lisans öğrencisi Cemre Işık, yeni projede bursiyer araştırmacı olarak yer alacak.

Prof. Dr. Pamuk Algı, genç araştırmacılara duyduğu güveni şu ifadelerle dile getirdi:

“Öğrencimiz Cemre'nin bu çalışmadan güzel neticeler alacağına inanıyorum.”

Bu durumun, Aksaray Üniversitesinde öğrencilerin araştırma kültürüyle erken dönemde buluşması açısından da önemli bir örnek oluşturduğu değerlendiriliyor.

ULUSLARARASI YAYIN VE PATENT HEDEFİ

Araştırma sonunda elde edilecek bilimsel verilerin uluslararası hakemli dergilerde yayımlanması hedeflenirken, geliştirilecek bitkisel kaynaklı karbon nokta temelli nanomalzemenin çoklu terapi ajanı olarak patentlenme potansiyelinin de bulunduğu ifade ediliyor.

Projenin başarıyla tamamlanması halinde, hem bilimsel literatüre yeni katkılar sunulması hem de Türkiye'nin nanoteknoloji ve biyomedikal araştırmalarındaki üretim kapasitesinin güçlendirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ASÜ'DE BİLİMSEL ÜRETİM GÜÇLENİYOR

TÜBİTAK desteği alan bu çalışma, Aksaray Üniversitesinin araştırma odaklı üniversite vizyonunu destekleyen önemli projeler arasında yer alıyor.

Doğal kaynaklardan geliştirilecek yenilikçi nanomalzemeler üzerine yürütülen bu araştırma; kanser tedavisine yönelik yeni yaklaşımların araştırılması, antimikrobiyal uygulamalara katkı sunabilecek bilimsel verilerin oluşturulması ve genç araştırmacıların bilimsel üretim süreçlerine aktif katılımı açısından dikkat çekici bir çalışma olarak öne çıkıyor.