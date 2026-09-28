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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personeline yönelik düzenlenen “Bologna Bilgi Paketi Eğitimi”nde ders bilgi paketlerinden AKTS iş yükü hesaplamalarına, öğrenme çıktılarından kalite güvence süreçlerine kadar birçok başlık ele alındı. Eğitimin sonunda MYO Müdürü Prof. Dr. Yusuf Kaygısız, Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Savaş Karagöz’e teşekkür belgesi takdim etti.

EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTE STANDARTLARINI GÜÇLENDİRECEK EĞİTİM

Aksaray Üniversitesi (ASÜ), eğitim-öğretim faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası kalite standartları doğrultusunda yürütülmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu akademik personeline yönelik “Bologna Bilgi Paketi Eğitimi” gerçekleştirildi.

ASÜ Bologna Koordinatörlüğü tarafından verilen eğitimde, Bologna Bilgi Paketi kapsamında yürütülen akademik süreçler ayrıntılı şekilde ele alınırken, öğretim elemanlarına hem teorik hem de uygulamaya dönük kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Gerçekleştirilen eğitim programının, yüksekokuldaki ders ve program bilgi paketlerinin daha sistematik, güncel ve kalite odaklı şekilde hazırlanmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

BOLOGNA SÜRECİNİN TEMEL UNSURLARI MASAYA YATIRILDI

Eğitim programında Bologna Bilgi Paketi’nin yükseköğretimdeki rolü ayrıntılarıyla değerlendirilirken, akademik personelin özellikle uygulamada karşılaştığı süreçler üzerinde duruldu.

Katılımcılara;

Ders bilgi paketlerinin hazırlanması ve güncellenmesi,

Ders öğrenme çıktılarının oluşturulması,

Öğrenme çıktılarının program çıktılarıyla ilişkilendirilmesi,

Öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,

Ölçme ve değerlendirme süreçlerinin planlanması,

AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) iş yükü hesaplamalarında dikkat edilmesi gereken hususlar

konularında ayrıntılı bilgiler verildi.

Eğitim boyunca, Bologna sürecinin yalnızca ders içeriklerinin hazırlanmasından ibaret olmadığı; aynı zamanda eğitim kalitesini artıran önemli bir kalite güvence mekanizması olduğu vurgulandı.

DERS BİLGİLERİNDE GÜNCELLİK VE UYUMUN ÖNEMİ VURGULANDI

Program kapsamında Bologna Bilgi Sistemi üzerinde yer alan ders bilgilerinin doğru, güncel ve birbirleriyle uyumlu şekilde hazırlanmasının önemine dikkat çekildi.

Yetkililer, eksiksiz ve tutarlı şekilde hazırlanan ders bilgi paketlerinin hem öğrencilerin eğitim süreçlerini daha sağlıklı takip edebilmesine hem de üniversitenin kalite güvence çalışmalarına önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Bu doğrultuda akademik personelin ders içeriklerini düzenli olarak güncellemesinin, Bologna kriterlerine uygun hareket edilmesinin ve program çıktılarıyla ders çıktılarının doğru şekilde eşleştirilmesinin gerekliliği üzerinde duruldu.

UYGULAMALI ANLATIMLA SORULAR YANITLANDI

Eğitim programı yalnızca teorik sunumlarla sınırlı kalmadı.

Akademik personelin uygulama sırasında karşılaşabileceği durumlar örnekler üzerinden değerlendirilirken, ders bilgi paketlerinin hazırlanması sırasında dikkat edilmesi gereken noktalar ayrıntılı biçimde ele alındı.

Katılımcılar, kendi programlarına ilişkin merak ettikleri konuları doğrudan Bologna Koordinatörlüğü yetkililerine yöneltme fırsatı bulurken, uygulamada yaşanabilecek sorunlara yönelik çözüm önerileri de paylaşıldı.

Bu interaktif yaklaşım sayesinde eğitimin daha verimli geçmesi sağlandı.

AMAÇ: DAHA ETKİN VE SİSTEMATİK BİR AKADEMİK SÜREÇ

Gerçekleştirilen eğitimle birlikte Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesindeki program ve ders bilgi paketlerinin Bologna süreci doğrultusunda daha etkin, sistematik ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesi amaçlanıyor.

Üniversitenin kalite standartlarını güçlendirmeye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bu tür eğitimlerin, akademik personelin süreçlere hâkimiyetini artırarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin niteliğine doğrudan katkı sunduğu belirtiliyor.

EĞİTİMİN ARDINDAN TEŞEKKÜR BELGESİ TAKDİM EDİLDİ

Eğitim programının sonunda ASÜ Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yusuf Kaygısız, eğitimi gerçekleştiren Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Savaş Karagöz’e katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

Teşekkür belgesi takdimiyle sona eren program, akademik personelin Bologna sürecine ilişkin bilgi ve uygulama becerilerinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

ASÜ’DE KALİTE ODAKLI ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Aksaray Üniversitesi, yükseköğretimde kalite kültürünü güçlendirmek ve uluslararası standartlara uyum sağlamak amacıyla Bologna sürecine yönelik eğitim faaliyetlerini sürdürüyor.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda gerçekleştirilen bu eğitim de üniversitenin kalite güvence sistemi kapsamında yürüttüğü çalışmaların önemli halkalarından biri olarak öne çıkarken, akademik süreçlerin daha şeffaf, ölçülebilir ve öğrenci odaklı hale getirilmesine katkı sağlaması bekleniyor.