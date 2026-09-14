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Kaynak: Haber Merkezi

Aksaray / Metin Kurt / Yeniçağ



Aksaray Üniversitesi (ASÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş, 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın başlamasıyla birlikte kampüste öğrencilerle bir araya gelerek talep, öneri ve beklentilerini dinledi. “Sizler bizlere ailelerinizin emanetisiniz” diyen Arıbaş, öğrenci görüşlerinin üniversite yönetiminde yol gösterici olduğunu vurgularken, yeni yaşam alanı, Sosyal Transkript ve Genç Kart gibi uygulamalarla öğrenci odaklı projelerin devam edeceğini açıkladı.

YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA ÖĞRENCİ ODAKLI BAŞLANGIÇ

Aksaray Üniversitesi'nde (ASÜ) 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı, öğrencilerle gerçekleştirilen samimi bir buluşmayla başladı. Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, kampüs içerisinde öğrencilerle birebir görüşerek hem yeni döneme ilişkin değerlendirmelerde bulundu hem de öğrencilerin taleplerini dinledi.

Üniversite yönetiminin öğrenci merkezli bir anlayışla hareket ettiğini ifade eden Arıbaş, öğrencilerin yalnızca eğitim alan bireyler olmadığını, aynı zamanda üniversitenin gelişimine yön veren en önemli paydaşlardan biri olduğunu söyledi.

Özellikle yeni eğitim yılının ilk günlerinde öğrencilerle bir araya gelmeye büyük önem verdiklerini belirten Arıbaş, ASÜ'nün akademik başarının yanında sosyal, kültürel ve kişisel gelişimi destekleyen bir üniversite olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

"SİZLER BİZLERE AİLELERİNİZİN BİR EMANETİSİNİZ"

Konuşmasında öğrencilere sıcak ve samimi mesajlar veren Rektör Arıbaş, üniversite yönetimi olarak öğrencilerin her zaman yanında olduklarını belirtti.

Öğrencilerin üniversite yaşamına hızlı adapte olmaları için tüm imkânları seferber ettiklerini ifade eden Arıbaş şöyle konuştu:

"Sizler bizlere ailelerinizin birer emanetisiniz. İmkânlarımız dâhilinde sizlerin taleplerini karşılamanın gayreti içerisinde olacağız. Çünkü sizler umudumuz, gözbebeğimiz ve geleceğimizsiniz."

Bu sözler öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanırken, üniversite yönetiminin erişilebilir olması yönündeki mesajlar da dikkat çekti.

"KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK"

Buluşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri, öğrencilerle doğrudan iletişim konusunda verilen mesajlar oldu.

Prof. Dr. Alpay Arıbaş, öğrencilerin yönetime ulaşabilmeleri için birçok iletişim kanalının aktif olarak kullanıldığını belirterek özellikle Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER) sisteminin önemine vurgu yaptı.

RİMER'in yalnızca şikâyetlerin iletildiği bir platform olmadığını ifade eden Arıbaş, öğrencilerin öneri, ihtiyaç ve beklentilerini de bu sistem aracılığıyla yönetime ulaştırabileceklerini söyledi.

Bununla da sınırlı kalmayan Arıbaş, öğrencilerin doğrudan kendisiyle de görüşebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Direkt benimle görüşmeniz gereken bir konu olursa kapımız her zaman açık. Randevu aldığınızda ben, rektör yardımcılarım veya genel sekreterimiz mutlaka sizlerle görüşürüz."

Bu açıklama, üniversitede katılımcı yönetim anlayışının güçlendirilmesi açısından önemli bir mesaj olarak değerlendirildi.

ÖĞRENCİ GERİ BİLDİRİMLERİ ÜNİVERSİTENİN YOL HARİTASINI BELİRLİYOR

Rektör Arıbaş, üniversitenin gelişiminde öğrencilerden gelen geri bildirimlerin büyük rol oynadığını söyledi.

Düzenli olarak gerçekleştirilen öğrenci anketlerine katılım çağrısı yapan Arıbaş, elde edilen verilerin üniversitedeki çalışmaların şekillenmesinde önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Öğrencilere ASÜM Mobil Uygulaması, sosyal medya hesapları ve her yıl düzenlenen "Rektör'e Sor" etkinliğini aktif kullanmaları çağrısında bulunan Arıbaş, şunları söyledi:

"Sizlerden gelen geri bildirimlerle biz daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bazı eksiklikleri fark etmemiz ve yeni imkânlar geliştirmemiz açısından görüşleriniz bizim için çok önemli."

ÜNİVERSİTE HAYATI SADECE DERSLERDEN İBARET DEĞİL

Konuşmasının önemli başlıklarından biri de öğrencilerin sosyal yaşamı oldu.

Arıbaş, üniversite eğitiminin yalnızca akademik başarıyla sınırlı olmadığını belirterek öğrencileri sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmaya davet etti.

Özellikle öğrenci topluluklarının sunduğu imkânlara dikkat çeken Arıbaş, sosyal sorumluluk projelerinde görev almanın öğrencilerin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

"Üniversite hayatı sadece ders demek değil; sosyal yönden de kendinizi geliştireceğiniz güzel bir ortam. Öğrenci topluluklarını ihmal etmeyin."

SOSYAL TRANSKRİPT VE GENÇ KART ÖĞRENCİLERE AVANTAJ SAĞLIYOR

ASÜ'de uygulanan yenilikçi sistemlerden biri olan Sosyal Transkript uygulaması da öğrencilere yeniden hatırlatıldı.

Bu sistem sayesinde öğrenciler;

sosyal etkinliklere katıldıkça,

projelerde görev aldıkça,

çeşitli faaliyetlerde yer aldıkça puan kazanıyor.

Belirli puan seviyelerine ulaşan öğrenciler ise üniversitenin sunduğu çeşitli avantajlardan faydalanabiliyor.

Bunun yanında Genç Kart uygulamasıyla öğrencilerin topladıkları puanları çeşitli alışverişlerde kullanabildikleri de aktarıldı.

KAMPÜSÜN YENİ YAŞAM ALANI BAHAR AYLARINDA AÇILIYOR

Buluşmada öğrencilerin merak ettiği projelerden biri de kampüste yapımı süren yeni yaşam alanı oldu.

Rektör Arıbaş, çalışmaların planlanan şekilde devam ettiğini belirterek bahar aylarında öğrencilerin kullanımına sunulmasının hedeflendiğini açıkladı.

Yeni yaşam alanında;

biyolojik gölet,

göl kenarında hizmet verecek kafeler,

dinlenme ve sosyalleşme alanları

yer alacak.

Bu projenin öğrencilerin ders dışındaki zamanlarını daha verimli ve keyifli geçirmelerine katkı sağlaması amaçlanıyor.

ÖĞRENCİLER BEKLENTİLERİNİ DOĞRUDAN REKTÖRE AKTARDI

Gerçekleştirilen buluşmada öğrenciler de söz alarak eğitim-öğretim süreçlerinden kampüs yaşamına kadar birçok konuda görüş ve önerilerini paylaştı.

Samimi atmosferde gerçekleşen görüşmelerde öğrenciler, üniversite yönetimiyle doğrudan iletişim kurabilmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Programın sonunda Rektör Prof. Dr. Alpay Arıbaş, öğrencilerle birlikte ASÜ Sosyal Tesisleri'nde öğle yemeğine katılarak sohbetini sürdürdü.

KATILIMCI YÖNETİM ANLAYIŞI GÜÇLENİYOR

2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı'nın ilk günlerinde gerçekleştirilen bu buluşma, Aksaray Üniversitesi'nin öğrenci odaklı yönetim anlayışını bir kez daha ortaya koydu.

Yönetimle öğrenciler arasındaki iletişimin güçlendirilmesi, geri bildirim mekanizmalarının aktif kullanılması ve kampüs yaşamını zenginleştirecek yeni projelerin hayata geçirilmesiyle ASÜ, yalnızca akademik başarıyı değil, öğrencilerin sosyal ve kişisel gelişimini de merkeze alan bir üniversite vizyonunu sürdürmeye devam ediyor.