Uzaya gitmek ve astronot olmak birçok kişinin hayalini süslüyor. Ancak bu hayali gerçekleştirmek oldukça zor. Astronot olmak isteyerek NASA tarafından seçilen pilot ve bilim insanları oldukça zor testlerden ve eğitimlerden geçiyor. Ayrıca uzaya çıkma hayalini gerçeklerin vücutlarında bazı değişimler meydana geliyor. İnsan beynindeki ve vücudundaki sıvılar yerçekiminden ötürü Dünya’nın merkezine çekilir. Ancak bu çekim gücü uzayda kaybolur. Astronotların vücudundaki sıvılar uzaya çıktıklarında başa doğru kayar ve bu durum yüzlerinin şişmesine neden olur.

Normal yerçekiminde beyin, beyin omurilik sıvısı ve çevresindeki dokular istikrarlı bir dengeye ulaşır. Mikro yerçekiminde ise bu denge değişir.

Astronotlar üzerinde daha önce yapılan çalışmalar uzaya çıkanların beyinlerinin kafatası içinde yukarı doğru kaydığını ortaya koymuştu. Ancak bu çalışmaların çoğu, beynin farklı bölgelerindeki önemli etkileri gizleyebilecek ortalama veya tüm beyin ölçümlerine odaklanmıştı.

NASA’nın desteklediği program kapsamında ABD’li bilim insanlarının yaptığı araştırma ise astronotların uzay görevleri sırasında vücutlarının nasıl değiştiğine yönelik yeni sonuçları ortaya çıkardı. Söz konusu araştırmaya göre, uzayda zaman geçiren astronotların beyni kafatası içinde yukarı ve geriye doğru kayıyor.

Uzayda birkaç haftadan fazla zaman geçiren 26 astronotun beyin MR’larında yapılan karşılaştırmalı analiz ile değişim gözler önüne serildi. Uçuş öncesi ve sonrası çekilen beyin MR’ları üzerinde yapılan karşılaştırma ile beynin sürekli olarak yukarı ve geriye doğru hareket ettiği ortaya çıktı. Söz konusu kaymanın uzayda geçen zamana bağlı olarak arttığı öğrenildi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçiren astronotlarda, beynin üst kısmına yakın bazı bölgeler 2 milimetreden fazla yukarı doğru hareket ederken, beynin geri kalanı neredeyse hiç hareket etmedi. Bu mesafe küçük gibi görünse de kafatasının sıkışık boşluğunda anlamlıdır.

DEĞİŞİMLERİN ÇOĞU AYLAR SONRA İYİLEŞİYOR

Söz konusu kayma en fazla beynin hareket ve duygusal algıyla ilgili kısımlarında gerçekleşti. Beynin iki tarafındaki yapılar orta çizgiye doğru hareket etti; bu da her beyin yarımküresi için zıt yönde hareket ettikleri anlamına geliyor.

Beyindeki kaymaların ve deformasyonların çoğu, Dünya'ya döndükten altı ay sonra kademeli olarak normale döndü. Geriye doğru kaymada ise daha az iyileşme görüldü. Bunun nedeninin yerçekiminin ileriye doğru değil aşağıya doğru çekmesi olduğu belirtiliyor.

Söz konusu çalışmanın uzay ajanslarının daha güvenli görevler tasarlamasını sağlaması bekleniyor.