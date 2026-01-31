NASA’nın Mars’taki çalışmalarında yapay zeka devrimi yaşandı. NASA, Perseverance uzay aracının rotasını çizmek için ilk kez yapay zeka kullandı.

NASA, Aralık 2025’te Jezero Krateri’nde gerçekleştirilen bir sürüş sırasında, Anthropic tarafından geliştirilen Claude yapay zekâ modelinin önerdiği güzergâhı başarıyla uyguladı. Perseverance, 8 ile 10 Aralık tarihleri arasında yaklaşık 400 metrelik bir mesafeyi Claude tarafından oluşturulan ara noktaları takip ederek kat etti. Bu test, yapay zekânın ilk kez gerçek bir gezegen keşif görevinde doğrudan navigasyon planlamasına katkı sunduğu örnek olarak kayda geçti.

Donanım Haber'in derlediği habere göre, Claude’un Perseverance için rota oluşturabilmesi, tek seferlik bir komutla gerçekleşmedi. Nasa, Anthropic’in Claude Code adlı programlama aracına, gezici araçtan yıllar boyunca toplanmış bağlamsal verileri sağladı. Bu veriler, Mars yüzeyinin topografyası, önceki sürüşlerde karşılaşılan riskli alanlar ve rover’ın fiziksel sınırları gibi kritik bilgileri içeriyordu. Claude, bu kapsamlı veri setini kullanarak rotayı yaklaşık on metrelik segmentlere ayırdı ve her segmenti ayrı ayrı değerlendirerek ara noktaları birleştirdi.

Ortaya çıkan rota, doğrudan Perseverance’a gönderilmeden önce Nasa’nın Jet İtki Laboratuvarı’ndaki (JPL) mühendisler tarafından detaylı şekilde incelendi. JPL ekibi, Claude’un belirlediği ara noktaları günlük operasyonlarda kullandıkları simülasyon ortamında test etti. Bu simülasyonlar, Mars yüzeyindeki fiziksel koşulları mümkün olduğunca gerçeğe yakın şekilde taklit ederek olası riskleri önceden ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Yapılan kontroller sonucunda rotada yalnızca küçük düzenlemelere ihtiyaç duyuldu ve bu değişikliklerin bir kısmı, yapay zekânın erişemediği yer seviyesindeki ek görüntülerden kaynaklandı.

Kısa süre önce basit bir 8 bitlik video oyununda dahi yön bulmakta zorlanan bir modelin, bir yıl içinde Mars yüzeyinde güvenli bir rota planlayabilecek seviyeye gelmesi, büyük dil modellerinin uygulama alanlarının ne kadar hızlı genişlediğini ortaya koyuyor.