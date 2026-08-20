Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı. Batrakov’un transferinden sonra gözünü forvete çeviren sarı-kırmızılı yönetim, adaylarını belirledi.
KİRALIK DEĞİL BONSERVİSİYLE
Cimbom forvet adaylarını belirledi. Yönetim Tottenham’ın yıldızı Richarlison ve Stuttgart’ta forma giyen Ermedin Demirovic için eş zamanlı görüşmelerini sürdürüyor.
İLK TEKLİF REDDEDİLDİ
Richarlison’un transfere sıcak baktığı düşünülürken Demirovic’e yapılan ilk teklifin reddedildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar iki isimden birini bonservisiyle kadroya katmak istiyor.