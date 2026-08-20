Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Galatasaray çalışmalarını hızlandırdı. Batrakov’un transferinden sonra gözünü forvete çeviren sarı-kırmızılı yönetim, adaylarını belirledi.

Aslan’a forvette dünya yıldızı: Premier Lig’den geliyor - Resim : 1KİRALIK DEĞİL BONSERVİSİYLE

Cimbom forvet adaylarını belirledi. Yönetim Tottenham’ın yıldızı Richarlison ve Stuttgart’ta forma giyen Ermedin Demirovic için eş zamanlı görüşmelerini sürdürüyor.

Aslan’a forvette dünya yıldızı: Premier Lig’den geliyor - Resim : 2İLK TEKLİF REDDEDİLDİ

Richarlison’un transfere sıcak baktığı düşünülürken Demirovic’e yapılan ilk teklifin reddedildiği öğrenildi. Sarı-kırmızılılar iki isimden birini bonservisiyle kadroya katmak istiyor.