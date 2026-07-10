Yeni sezonda hem Süper Lig'de şampiyonluk unvanını korumak hem de Avrupa'da başarı yakalamak isteyen Galatasaray, taraftarlarının merakla beklediği orta saha takviyesi için nihayet mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, uzun süredir gizlilikle yürüttüğü operasyonda İngiltere'den dev bir ismi renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Aslan, Burnley'nin genç yıldızı Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katarak yaz transfer döneminin ilk resmi hamlesini yapacak.

SATIN ALMA OPSİYONU EL YAKIYOR: 25 MİLYON EURO!

Spor kulislerinden edinilen bilgilere göre, Galatasaray kurmayları Burnley kulübüyle yürüttüğü pazarlıklarda büyük ölçüde el sıkıştı. Sarı-kırmızılılar, genç ön liberoyu 2.5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında bir yıllığına kadrosuna katacak. Anlaşmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise oyuncunun sözleşmesine eklenecek olan satın alma opsiyonu oldu. Galatasaray, Fransız oyuncunun kalıcı transferini gerçekleştirmek isterse İngiliz ekibine 25 milyon euro ödemek durumunda kalacak. Ayrıca bu yüksek opsiyonun zorunlu hale gelmesini sağlayacak olan "belirli sayıda maçta oynama" şartının, kulüpler arasındaki anlaşma gereği oldukça düşük bir seviyede tutulacağı aktarıldı.

28.7 MİLYON EUROYA TRANSFER OLMUŞTU

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen fizik gücü ve atletizmiyle dikkat çeken 1.90 boyundaki dev ön libero, Avrupa futbolunun en vadetmekte olan genç yetenekleri arasında gösteriliyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Burnley, genç futbolcunun potansiyeline güvenerek Chelsea'ye tam 28.7 milyon euro gibi rekor bir bonservis bedeli ödemiş ve oyuncuyu renklerine bağlamıştı. Ada ekibinde geçtiğimiz sezon istikrarlı bir görüntü çizen Ugochukwu, Burnley formasıyla toplamda 38 resmi karşılaşmada görev alarak takımın omurgasını oluşturdu. Defansif başarılarının yanı sıra hücuma da katkı sağlayan Fransız futbolcu, bu maçlarda takımına 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Oyuncunun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.