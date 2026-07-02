Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın gündemine Aral Şimşir geldi.
İddiaya göre sarı-kırmızılı yönetim, Midtjylland forması giyen 22 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için Danimarka ekibiyle resmi temaslara başlayacak.
BONSERVİS BEKLENTİSİ 15 MİLYON EURO
Haberde, Midtjylland'ın Aral Şimşir için yaklaşık 15 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde transfer şartlarını görüşmek üzere Danimarka temsilcisiyle masaya oturması bekleniyor.