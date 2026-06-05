Bağcılar Belediyesi Kadir Topbaş Halk Sarayı’ndaki Nikah Salonu, 06.06.2026 özel tarihi için adeta kuşatma altına alındı. Evlilik günlerini simetrik ve akılda kalıcı bir tarihte taçlandırmak isteyen 54 çift, aynı günde dünya evine girmek üzere sıraya girdi. Günlük en fazla 15 nikah yapılabilen salonda bu yoğunluk hem belediye çalışanlarını hem de çiftleri şaşırttı.

ÖZEL TARİHİN CAZİBESİ VE YOĞUN TALEP

06.06.2026 tarihi, rakamlarının simetrisiyle dikkat çekiyor. Birçok çift için bu tarih hem kolay hatırlanması hem de gelecekteki yıl dönümlerinde kutlamaları kolaylaştırmasıyla ayrı bir anlam taşıyor. Bağcılar’da her yıl özel tarihlerde nikah talebi artarken bu sene rekor 06.06.2026’da kırıldı. Çiftler, hayatlarının en mutlu anını unutulmaz kılmak için erken davranarak randevu aldı. Salon yetkilileri, talebin beklenenin çok üzerinde olduğunu ve bazı çiftlerin alternatif tarihleri bile değerlendirmek zorunda kaldığını belirtti.

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, 54 çifti tek tek tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: Hayatlarını birleştirmek için 06.06.2026 tarihini tercih eden çiftlerimizi gönülden kutluyorum. Bu tarih hem simetrisiyle hem de taşıdığı anlamla hafızalarda kalıcı bir başlangıç olacak.

Yıldız, toplumun temel taşı olan aile kurumuna büyük önem verdiklerini de vurguladı. Ailenin korunması ve güçlenmesi için yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Başkan, bu kapsamda geçen hafta Çeyiz Evi’ni hizmete açtıklarını hatırlattı. Evlilik hazırlığı yapan gençlerin mutfak gereçlerinden tekstil ürünlerine kadar tüm ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayan Çeyiz Evi, şu ana kadar yüzlerce gence destek oldu.



Bağcılar Belediyesi, sadece nikah salonuyla sınırlı kalmıyor. Yakında hizmete girecek dört modern düğün salonunda vatandaşlar tamamen ücretsiz olarak düğünlerini yapabilecek. Bu salonlar, hem ekonomik yükü azaltacak hem de çiftlere unutulmaz bir organizasyon imkanı sunacak. Ayrıca belediye, evlilik sonrası aile danışmanlığı, psikolojik destek ve sosyal etkinliklerle yeni evli çiftlerin yanında olmaya devam edecek.

Başkan Yıldız, gençlerin evlilik sürecini kolaylaştırmak için benzer projelerin artacağını da müjdeledi. Belediye olarak konut desteklerinden eğitim kurslarına kadar geniş bir yelpazede aileleri yalnız bırakmayacaklarını ifade etti. Bu adımlar, İstanbul’un en kalabalık ilçelerinden biri olan Bağcılar’da sosyal dayanışmayı güçlendiriyor ve yeni nesillere umut veriyor.

54 çift, 06 Haziran 2026 günü “Evet” diyerek yeni bir hayatın ilk adımını atacak. Sabahın erken saatlerinden itibaren başlayacak nikah törenleri, akşam geç saatlere kadar sürecek. Her çiftin özel olarak dekore edilen salonda kendi sevdikleriyle birlikte kutlama yapacağı gün, Bağcılar için de bir mutluluk rekoru olacak. Belediye, o gün için ekstra personel ve organizasyon desteği sağlayarak törenlerin sorunsuz geçmesini planlıyor.