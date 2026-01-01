ASKİ'nin internet sitesindeki duyuruda, devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynaklarına binen yükün fazlalaştığı, bu sebeple bazı bölgelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ile su kesintilerinin meydana gelebildiği ifade edildi.



Bu kapsamda Çamlıdere Barajı'ndaki su alma yapısında arzı yükseltmeye yönelik sürdürülen çalışmalar nedeniyle Kahramankazan, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar'ın belirli mahalle ile caddelerinde su kesintisi yapılacağı belirtildi.



Kesintinin Kahramankazan'da bugün saat 17.30'a, Keçiören, Yenimahalle ve Pursaklar'da ise saat 23.55'e kadar ilgili mahalle ve caddelerde uygulanacağı duyuruldu.



Bunun yanı sıra Polatlı'da dağıtım şebeke hattındaki arıza sebebiyle Esentepe ve Şentepe mahallelerinin bir kısmında saat 16.00'ya kadar su kesintisi yaşanacağı kaydedildi.