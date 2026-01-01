Yeni yıl yeni kararlarla geldi. Ekonomi yetkililerin geçtiğimiz aylarda duyurduğu para transferlerine ilişkin yeni kısıtlamalar getiren düzenleme bugün itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

Aynı gün içerisinde mobil bankacılık, internet bankacılığı ya da ATM üzerinden yapılacak para transferi işlemlerinde toplam limitin 200 bin TL'yi geçmesi duurmunda kullanıcılar, transfer işleminin detaylarına yönelik en az 20 karakterlik açıklama yapmalarını isteyen uyarı yazısıyla karşılaşıyor.

TUTAR ARTTIKÇA EK BELGELER İSTENECEK

Yeni yürürlüğe giren yasayla ATM'lerde 200 bin liranın üzerinde yapılacak işlemler için 'izah zorunluluğu', 2 milyon TL'nin üzerindeki işlemlerde form doldurma zorunluluğu olacak. Aynı gün içerisinde yapılan para transferleri 2 milyon TL ila 20 milyon TL arasında ise durumunda kullanıcılar, 'Nakit İşlem Beyan Formu' dolduracak.

20 milyon liranın üzerinde yapılacak transferlerde paranın kaynağıyla ilgili ek bilgi ve belge şartı aranacak. Açıklamanın onaylanmaması durumunda para transferi gerçekleştiremeyecek.