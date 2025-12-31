ASKİ'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, son dönemde etkisini sürdüren kuraklık nedeniyle su temin sistemlerinde zaman zaman geçici aksaklıklar yaşanabileceği belirtildi.

Açıklamada, yapılacak su manevrası çalışmaları nedeniyle bazı yerlerde bu gece saat 23.00 ile yarın sabah 11.00 arası bazı yerlerde ise bu gece saat 23.00 ile yarın sabah 12.30 arası su kesintisi yaşanabileceği vurgulandı.

Şebeke üzerindeki dengeleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından, hatlara kademeli olarak su verilmeye başlanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Yüksek kotlara ulaşım süreci biraz zaman alabilecektir. Çamlıdere Barajı su alma yapısında yürütülen kapasite artırıcı çalışmalar ise aralıksız sürmekte olup, birkaç gün içinde tamamlanması planlanmaktadır. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte benzer aksaklıkların büyük ölçüde önüne geçilmesi hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi.

Bu gece ve yarın saat 11.00 arası kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

"Gölbaşı'nda, Ballıkpınar, Hacılar, Hacıhasan, Hacımuratlı, Gökçehöyük, İkizce, Oyaca Yeşilçam, Oyaca Akarsu, Karşıyaka. Çankaya'da Ata, Huzur, Güvenevler, Cevizlidere, Ayrancı, Dodurga, İşçi Blokları, Kızılırmak, Çukurambar ve Söğütözü. Altındağ'da, Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Solfasol, Baraj Mahallesi, Yıldıztepe. Mamak'ta, Büyük Kayaş, Dutluk, Üreğil, Boğaziçi, Yeşilbayır, Şahap Gürler, Araplar, Derbent, Köstence, Dostlar, Tepecik, Yenibayındır."

Bu gece ile yarın saat 12.30 arası su kesintisinden etkilenecek yerler ise şöyle açıklandı:

"Yenimahalle'de, 25 Mart, Anadolu, Ata, Avcılar, Aşağı Yahyalar, Barış, Batı Sitesi, Beştepe, Cumhuriyet, Çamlıca, Çarşı, Demetgül, Demetlale, Emniyet, Ergazi, Gayret, Gazi, Güzelyaka, Işınlar, İlk Yerleşim, İnönü, Kaletepe, Kardelen, Karşıyaka, Kayalar, Kent Koop, Kuzey Yıldızı, Macun, Mehmet Akif Ersoy, Ostim OSB, Pamuklar, Ragıp Tüzün, Serhat, Susuz, Tepealtı, Turgut Özal, Uğur Mumcu, Varlık, Yeni Batı, Yeşilevler, Yukarı Yahyalar, Yunus Emre. Etimesgut'ta, İstasyon, Alsancak, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, Elvan, Topçu, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Şeker, Etiler, Altay, Şehit Osman Avcı, Yeşilova, Devlet, Eryaman, Tunahan, Güzelkent, Yavuz Selim, Şeyh Şamil, Göksu. Çubuk'ta Barbaros, Cumhuriyet, Dumlupınar, Esenboğa, Güldarpı, Yenice. Sincan'da, Ahi Evran, Akşemsettin, Andiçen, Atatürk, Fatih, Gazi Osman Paşa, Gökçek, İstasyon, Maraşal Çakmak, Mevlana, Plevne, Saraycık, Selçuklu, Tandoğan, Törekent, Ulubatlı Hasan, Yunus Emre."