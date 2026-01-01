İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması çerçevesinde hakkında gözaltı kararı verilen ama evinde bulunmayan şarkıcı Yusuf Güney, geçtiğimiz gün gözaltına alınmıştı.
Uyuşturucu testi pozitif çıktı: Yusuf Güney ağzına geleni söyledi 'Zavallısınız
‘Uyuşturucu’ soruşturması kapsamında saç ve kan örneği alınan şarkıcı Yusuf Güney’in test sonucu pozitif çıktı. Ünlü şarkıcı test sonucunun ardından sosyal medya hesabından sert açıklamalarda bulundu.Hande Karacan
Adli Tıp Kurumu'na götürülerek kan ve saç teli örneği alınan Güney, işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.
TESTİ POZİTİF ÇIKTI
Saç ve kan örneği alınan Güney'in uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı. Ünlü şarkıcının saçından alınan örneklerde 'kokain' maddesinin tespit edildiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.
İLK AÇIKLAMASINI YAPTI
Uyuşturucu test sonucu açıklanan Yusuf Güney basına yansıyan haberlerin ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı.
'Utanılacak bir şey yapmadım' diyen Güney, ''Şimdi konuşma sırası ben de! Ben utanılacak hiç bir şey yapmadım. Bana bunu neden yaptıklarını da siz aklı başında olanlar çok iyi biliyorsunuz. Dönen dolapları da topluluk olarak geldiğimiz son noktayı da her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Madde kullanmış öyle astral yapmış diyen tüm beyinsizler sözüm size."
"Ülkenin yüzde 80'i bağımlı halde. Anlattıklarımın yaşadıklarımın zerresini anlatın deneyimleyin göreyim sizi. Zavallısınız, hala nasıl bir oyunun içinde olduğunuzu göremeyecek kadar da kör ve sağırsınız. Bileceksiniz, gerçekleri kabul edin etmeyin, korkun, susun, görmezden gelin, gelmeyin her şeyi anlatacağım sizlere” ifadelerini kullanarak sert çıktı.
YUSUF GÜNEY KİMDİR?
Yusuf Güney, Türk besteci ve şarkıcı. Genç yaşta ailesiyle Londra'ya taşınan Güney, ilk olarak pazarlamacılık yaptı.
Başarılı bir kariyeri olan ismin yolculuğu ise 2006 yılının Haziran ayında Türk pop müzik sanatçısı Rafet El Roman ile tanışmasıyla değişti. Londra'da konser veren Rafet El Roman, Yusuf Güney ile tanışmış ve böylece Güney, müzik dünyasına ilk adımlarını atmış oldu.
Trabzon’da dünyaya gözlerini açan Yusuf Güney, aslen Gümüşhane, Kelkit’li. 1984 yılında doğan Yusuf Güney, 2025 yılı itibarıyla 41 yaşında. Güney'in kariyeri, Rafet El Roman aracılığıyla başladı.
Güney, ilk bestesini Londra’da piyasaya sürdü. 2008 yılında ilk bestelediği Aşk-ı Virane şarkısı Rafet El Roman’ın Bir Roman Gibi albümünde yer aldı.
Bu şarkıda Rafet El Roman ile düet yapan ve klibinde oynayan Yusuf Güney Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde “Yılın Şarkısı” ödülünü almaya hak kazandı. Bu şarkı oldukça başarılı oldu ve Billboard Türkçe Top 20 Listesi'nde tam 17 hafta boyunca bir numarada kaldı.
2009 yılında düzenlenen geleneksel Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde de bu şarkı, 'Yılın Şarkısı' seçildi.
YUSUF GÜNEY ALBÜMLERİ
Bir Sevda Masalı (2009)
Aşka İnat (2010)
Kader Rüzgarı (2012)
Sevgi Arsızı (2013)
Hazin (2014)
Kaptan (2016)