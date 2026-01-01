Türk futbolu, tarihinin en büyük hukuk operasyonlarından biriyle çalkalanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve şike soruşturması çerçevesinde, sahalardan adliye koridorlarına uzanan kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında kulüp yöneticileri, futbolcular ve eski hakemlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı alındı.
Bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? Bu kez sahalar değil, futbol dağıldı!
Türk futbolu, yasa dışı bahis ve şike soruşturmasıyla sarsılıyor. Çok sayıda kulüp yöneticisi, futbolcu ve eski hakem hakkında tutuklama kararı verildi.
BAHİS OPERASYONUNDA ÖNE ÇIKAN İSİMLER VE KRİTİK BAŞLIKLAR
ERDEN TİMUR
Soruşturma kapsamında en dikkat çekici gelişmelerden birisi de eski Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur’un tutuklanması oldu. Timur’a yönelik suçlamaların "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" odaklı olduğu belirtilirken, operasyonun dalga dalga yayıldığı gözleniyor.
FATİH KULAKSIZ
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız da soruşturmada tutuklanan isimler arasında yer alıyor.
BUĞRA CAN İMAMOĞULLARI
TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra Can İmamoğulları da gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen isimler arasında yer aldı.
YEŞİL SAHALARDAN NEZARETHANEYE: FUTBOLCULAR DA KISKACA ALINDI
Sadece kulüp yöneticileri değil, sahada ter döken futbolcular da soruşturmanın odağına girdi. Gözaltına alınan ve aralarında tutuklanan isimler arasında öne çıkan futbolcular şu şekilde:
MERT HAKAN YANDAŞ
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, 1994 doğumlu.
METEHAN BALTACI
Galatasaray forması giyen Metehan Baltacı 23 yaşında.
İLKE TANKUL
2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Karaman FK forması giyen İlke Tankul, 27 yaşında.
HÜSEYİN AYBARS TÜFEKCİ
Ağrı 1970 Spor takımında forma giyen Hüseyin Aybars Tüfekci ise 2000 doğumlu.
MERT AKTAŞ
Genç yetenek Mert Aktaş, 2 sezon önce Bölgesel Amatör Lig’de forma giyiyordu. Profesyonel kariyerine iyi başlayan forvet henüz 22 yaşında.
TUFAN KELLECİ
Tecrübeli futbolcu Tufan Kelleci de gözaltına alınan isimler arasında.
HAMİT BAYRAKTAR
3. Lig 3. Grup takımlarından 1926 Bulancak forması giyen Hamit Bayraktar 1992 doğumlu.
ERGÜN NAZLI
3. Lig 1. Grup takımlarından Yalova FK forması giyen, Ergün Nazlı 24 yaşında.
MUSTAFA ÇEÇENOĞLU
31 yaşındaki tecrübeli isim Mustafa Çeçenoğlu ise Kütahyaspor forması giyiyordu.
İBRAHİM YILMAZ
Daha önce Süper Lig’de de forma giymiş olan İbrahim Yılmaz, Aliağa FK forması giyiyordu.
GÖKHAN PAYAL
33 yaşındaki tecrübeli isim Gökhan Payal, 2. Lig Beyaz Grup takımlardan Erbaaspor forması giyiyor.
FURKAN DEMİR
Diyarbekirspor forması giyen 1998 doğumlu futbolcu Furkan Demir de gözaltına alınan futbolcular arasında.
EYÜP CAN TEMİZ
2001 doğumlu Eyüp Can Temiz, 3. Lig 1. Grup takımlarından Niğde Belediyespor’da forma giyiyor.
DOĞUKAN ÇINAR
3. Lig 4. Grup takımlarından Tire 2021 FK forması giyen Doğukan Çınar, 30 yaşında.
BAHATTİN BERKE DEMİRCAN
23 yaşındaki futbolcu, 2. Lig ekiplerinden Beyoğlu Yeni Çarşı forması giyiyor.
İSMAİL KARAKAŞ
Erciyes 38 FK forması giyen 1999 doğumlu İsmail Karakaş da gözaltına alınan isimler arasında.
HAKEMLER VE YORUMCULAR DA MERCEK ALTINDA
Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar’ın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bazı aktif ve eski hakemlerin de soruşturma kapsamında incelendiği belirtildi.
TFF’DEN DİSİPLİN DEPREMİ
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadığı tespit edilen 1.024 futbolcunun tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiğini açıkladı. Bu karar, liglerin sportif dengesi açısından büyük bir kriz ihtimalini gündeme getirdi.