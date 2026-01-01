Bahis soruşturmasında kimler gözaltına alındı? Bu kez sahalar değil, futbol dağıldı!

Türk futbolu, tarihinin en büyük hukuk operasyonlarından biriyle çalkalanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve şike soruşturması çerçevesinde, sahalardan adliye koridorlarına uzanan kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. Aralarında kulüp yöneticileri, futbolcular ve eski hakemlerin de bulunduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı alındı.