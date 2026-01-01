Milyonlarca emekli 5 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak verilerle maaşlara gelecek olan ara zamma odaklandı. Ancak zam oranı 6 aylık olacağı için etkisi pek hissedilmeyecek. Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda maaşlar ise eriyor. İktidar emeklinin maaş zamlarını daha açıklamadan bankalar promosyon tutarlarına yöneliyor.
Emekli promosyonları uçuşa geçti: En yüksek o banka devi veriyor
1 Ocak 2026 yılında emeklilerin banka promosyon tutarı merak ediliyor. Yeniçağ olarak hangi banka ne kadar promosyon verdiğini listeledik. İşte bankaların promosyon tutarı...
Ocak ayı zammını beklemeden bazı bankalar promosyon yarışını hızlandırmaya başladı. Bazı bankalar koşulsuz ödemelerinde artışa giderken, bazıları ise "ek ürün" şartıyla yüksek rakam imkanları sunuyor.
5 Ocak’ta Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), emekli maaşları için son aylık veriyi açıklayacak. Bu veriyle emeklinin 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Maaş zammının netleşmesi ile bankaların rakamlarında yarış kızışacak.
Emekliler promosyondan faydalanması için seçtikleri bir bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri şartı bulunuyor. İşlemler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleşebiliyor. Banka değiştirmek için taahhüt süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler mevcut bankada kaldıkları sürenin promosyonunu korurken kalan tutarı iade etmeli.
Pek çok bankanın ise yeni yılda rakamları nereye çekeceği merak ediliyor. Ocak ayının ilk gününde bankaların promosyon tutarları ise ortaya çıktı. 12 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar banka promosyonları bulunuyor. Ancak promosyon tutarları emeklilerin aldığı ücrete göre değişiklik gösteriyor.
Peki Ocak ayında bankaların promosyon tutarı anlık olarak ne kadar? Yeniçağ olarak bankaların promosyon tutarını tablo haline getirdik. İşte o tablo:
|Banka Adı
|Nakit Promosyon (TL)
|Ek Promosyon / Ödül (TL)
|Toplam Promosyon (TL)
|Öne Çıkan Avantajlar
|DenizBank
|12.000
|15.000
|27.000
|Emeklilere özel sayısız ayrıcalık.
|Yapı Kredi
|15.000
|12.000
|27.000
|Emeklilere özel yüksek nakit promosyon.
|VakıfBank
|12.000
|15.000
|27.000
|EFT ve FAST işlemleri masrafsız.
|Albaraka Türk
|15.600
|9.400
|25.000
|9.400 TL'ye varan ek ödül fırsatı.
|ING
|15.000
|10.000
|25.000
|Koşulsuz 15.000 TL nakit promosyon.
|Türkiye İş Bankası
|-
|-
|24.000
|Kart aidatı yok, indirimli ek hesap.
|Garanti BBVA
|15.000
|6.000
|21.000
|Bonus kredi kartı ile 6.000 TL bonus.
|TEB
|12.000
|9.000
|21.000
|Size özel avantajlı sigorta paketleri.
|QNB
|15.000
|5.400
|20.400
|Fatura talimatı ve harcama iadesi dahil.
|Kuveyt Türk
|-
|-
|18.000
|Ücretsiz EFT, FAST ve Havale.
|Akbank
|15.000
|2.500
|17.500
|2.500 TL ek nakit ödül.
|Türkiye Finans
|-
|-
|14.500
|Bonuslarla birlikte nakit ödül imkanı.
|Halkbank
|12.000
|0
|12.000
|12.000 TL sabit promosyon tutarı.
|Ziraat Bankası
|12.000
|0
|12.000
|3 yıllık peşin promosyon ödemesi.
|ICBC Turkey
|12.000
|0
|12.000
|Günlük finansal işlemlerde ücret yok.