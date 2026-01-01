Yeniçağ Gazetesi
01 Ocak 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Emekli promosyonları uçuşa geçti: En yüksek o banka devi veriyor

Emekli promosyonları uçuşa geçti: En yüksek o banka devi veriyor

1 Ocak 2026 yılında emeklilerin banka promosyon tutarı merak ediliyor. Yeniçağ olarak hangi banka ne kadar promosyon verdiğini listeledik. İşte bankaların promosyon tutarı...

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Emekli promosyonları uçuşa geçti: En yüksek o banka devi veriyor - Resim: 1

Milyonlarca emekli 5 Ocak’ta TÜİK tarafından açıklanacak verilerle maaşlara gelecek olan ara zamma odaklandı. Ancak zam oranı 6 aylık olacağı için etkisi pek hissedilmeyecek. Açlık sınırının 30 bin TL’yi aştığı ortamda maaşlar ise eriyor. İktidar emeklinin maaş zamlarını daha açıklamadan bankalar promosyon tutarlarına yöneliyor.

1 7
Emekli promosyonları uçuşa geçti: En yüksek o banka devi veriyor - Resim: 2

Ocak ayı zammını beklemeden bazı bankalar promosyon yarışını hızlandırmaya başladı. Bazı bankalar koşulsuz ödemelerinde artışa giderken, bazıları ise "ek ürün" şartıyla yüksek rakam imkanları sunuyor.

2 7
Emekli promosyonları uçuşa geçti: En yüksek o banka devi veriyor - Resim: 3

5 Ocak’ta Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), emekli maaşları için son aylık veriyi açıklayacak. Bu veriyle emeklinin 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Maaş zammının netleşmesi ile bankaların rakamlarında yarış kızışacak.

3 7
Emekli promosyonları uçuşa geçti: En yüksek o banka devi veriyor - Resim: 4

Emekliler promosyondan faydalanması için seçtikleri bir bankaya taşımaları ve 3 yıl boyunca o bankadan alma taahhüdü vermeleri şartı bulunuyor. İşlemler banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden gerçekleşebiliyor. Banka değiştirmek için taahhüt süresi dolmadan banka değiştirmek isteyen emekliler mevcut bankada kaldıkları sürenin promosyonunu korurken kalan tutarı iade etmeli.

4 7
Emekli promosyonları uçuşa geçti: En yüksek o banka devi veriyor - Resim: 5

Pek çok bankanın ise yeni yılda rakamları nereye çekeceği merak ediliyor. Ocak ayının ilk gününde bankaların promosyon tutarları ise ortaya çıktı. 12 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar banka promosyonları bulunuyor. Ancak promosyon tutarları emeklilerin aldığı ücrete göre değişiklik gösteriyor.

5 7
Emekli promosyonları uçuşa geçti: En yüksek o banka devi veriyor - Resim: 6

Peki Ocak ayında bankaların promosyon tutarı anlık olarak ne kadar? Yeniçağ olarak bankaların promosyon tutarını tablo haline getirdik. İşte o tablo:

6 7
Emekli promosyonları uçuşa geçti: En yüksek o banka devi veriyor - Resim: 7
Banka Adı Nakit Promosyon (TL) Ek Promosyon / Ödül (TL) Toplam Promosyon (TL) Öne Çıkan Avantajlar
DenizBank 12.000 15.000 27.000 Emeklilere özel sayısız ayrıcalık.
Yapı Kredi 15.000 12.000 27.000 Emeklilere özel yüksek nakit promosyon.
VakıfBank 12.000 15.000 27.000 EFT ve FAST işlemleri masrafsız.
Albaraka Türk 15.600 9.400 25.000 9.400 TL'ye varan ek ödül fırsatı.
ING 15.000 10.000 25.000 Koşulsuz 15.000 TL nakit promosyon.
Türkiye İş Bankası - - 24.000 Kart aidatı yok, indirimli ek hesap.
Garanti BBVA 15.000 6.000 21.000 Bonus kredi kartı ile 6.000 TL bonus.
TEB 12.000 9.000 21.000 Size özel avantajlı sigorta paketleri.
QNB 15.000 5.400 20.400 Fatura talimatı ve harcama iadesi dahil.
Kuveyt Türk - - 18.000 Ücretsiz EFT, FAST ve Havale.
Akbank 15.000 2.500 17.500 2.500 TL ek nakit ödül.
Türkiye Finans - - 14.500 Bonuslarla birlikte nakit ödül imkanı.
Halkbank 12.000 0 12.000 12.000 TL sabit promosyon tutarı.
Ziraat Bankası 12.000 0 12.000 3 yıllık peşin promosyon ödemesi.
ICBC Turkey 12.000 0 12.000 Günlük finansal işlemlerde ücret yok.
7 7
Kaynak: Ekonomi Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro