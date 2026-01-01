Emekli promosyonları uçuşa geçti: En yüksek o banka devi veriyor

Pek çok bankanın ise yeni yılda rakamları nereye çekeceği merak ediliyor. Ocak ayının ilk gününde bankaların promosyon tutarları ise ortaya çıktı. 12 bin TL’den 27 bin TL’ye kadar banka promosyonları bulunuyor. Ancak promosyon tutarları emeklilerin aldığı ücrete göre değişiklik gösteriyor.