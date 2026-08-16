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Kaynak: Haber Merkezi

Mersin ve Mardin’de terör örgütü PKK’nın 15 Ağustos 1984’te gerçekleştirdiği Eruh ve Şemdinli baskınlarını anma bahanesiyle havai fişekler fırlatılması, siyasette tansiyonu yükseltti.

PKK SEMPATİZANLARI HADDİNİ AŞTI

Türk askerinin ilk kez şehit edildiği kanlı saldırıların yıl dönümünde sokaklarda kutlama yapılmasına sert tepki gösteren İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, hem yaşanan provokasyonu hem de bu duruma sessiz kaldığını belirttiği kesimleri hedefe koydu.

Söylemlerinde sürekli toplumsal barış ve geçmişi unutma vurgusu yapan çevrelere çağrıda bulunan Kavuncu, askerlerin şehadet yıl dönümünde böylesi bir eylemin sergilenmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

'TÜRK ASKERİNİN ŞEHADETİNİN YIL DÖNEMİNDE HAVAİ FİŞEK KUTLAMASI YAPILDI'

Yaşananların milli birliğe zarar verdiğini belirten Kavuncu, siyasi iktidar ve ortaklarının yürüttüğü süreçlere de dikkat çekerek tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

"Geçmişin acılarını bugüne taşımayın…"

Sürekli bu cümleyi kullanan güruha sesleniyorum:

Tek bir sözünüz yok mu!

Askerlerimizin şehadetlerinin yıl dönümünde havai fişeklerle kutlama yapmak hangi milli dayanışmaya ve birliğe katkı sağlayacak?

10 Ağustos’ta hep birlikte temelini attığınız binanın katlarını böyle mi çıkmaya başladınız?

Milletin azmi ve kararlığı tüm bu yaşanan ve yaşatılanlara verilecek en etkili cevap olacaktır!