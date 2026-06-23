Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Düzce yönüne giden M.F.U. yönetimindeki 34 JAH 90 plakalı askeri mühimmat yüklü TIR, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada şoför hafif yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. M.F.U., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Düzce yönü kısa süreliğine ulaşıma kapandı.
Güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından devrilen TIR, vinçle kaldırıldı. Yolun temizlenmesi ile trafik normale döndü.
Askeri mühimmat yüklü tırın devrildiği D-100 kara yolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikametinde ulaşım normale döndü.